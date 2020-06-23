Экс-президента Киргизстана посадили на 11 лет из-за криминального авторитета

Мир

В Киргизстане громкое дело против бывшего президента страны завершилось приговором. Решением суда Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и двум месяцам тюрьмы. Обвинение требовало для экс-президента 15 лет лишения свободы, но в итоге Атамбаеву сократили срок и засчитали в двойном размере время, проведенное в СИЗО.

Экс-президент был арестован в августе 2019 года по делу о коррупции. В дальнейшем обвинение было конкретизировано: Атамбаеву инкриминировали незаконное освобождение криминального «авторитета» Азиза Батукаева. Осужденный Батукаев, отбывающий срок за убийства высокопоставленных лиц в Киргизстане, в 2013 году был внезапно отпущен из тюрьмы (якобы из-за состояния здоровья) и тут же выехал в Чечню, где его следы потерялись.

Решением суда Атамбаев лишен государственных наград, и его имущество конфисковано. Экс-президент лишился дома, оздоровительного центра, двух недостроенных объектов, пяти автомобилей, множества земельных участков и прав на пять юридических лиц. Также были заморожены средства на счетах в двух десятках банков.

На суде Атамбаев отказался выступать с последним словом и вину не признал.

Напомним, Атамбаев был взят под стражу в августе 2019 года. Аресту предшествовал многочасовой штурм резиденции экс-президента. Штурм продолжался почти сутки, потом Атамбаев сдался силовикам. В противостоянии силовиков и сторонников Атамбаева погиб спецназовец, более 170 человек получили травмы.

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter