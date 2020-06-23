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Зеленскому пора признать, что он обещал то, что не знал, как сделать, — Борислав Береза

16:28 23 июня 2020
Борислав Береза

В мае президент России Владимир Путин вынужден был из-за коронавируса отменить традиционный парад Победы в Москве, а затем перенес его на 24 июня. Известный политик Борислав Береза с юмором прокомментировал в соцсети приглашение глав государств на грядущее мероприятие. «Нашего же просто не пригласили, — отметил Береза. - Можно оценить качественный уровень отношений Зеленского и Путина».

«Мдя… Люди что угодно делают, чтобы не ехать на парад в Москву. Например, Нурсултан Назарбаев заболел COVID-19, он находится на самоизоляции. Премьер Армении Пашинян хоть и переболел ранее, но сказал, что не поедет из-за пандемии коронавируса, а также связанными с ней карантинными ограничениями. Такую же версию озвучили руководители Чехии, Азербайджана, Туркменистана и других стран. Макрон просто не приедет. Очень хочет, но, видимо, нелетная погода. Но лучше всех причина у президента Хорватии Зорана Милановича. Он сказал, что не может прилететь, потому что у него сломался самолет. Красава!

Но наш отпетлял круче всех. Его просто не пригласили. И это реальный джекпот. Не надо придумывать причину или ломать самолет. Можно выдохнуть. Заодно можно оценить качественный уровень отношений Зеленского и Путина. И можно спросить у президента Украины, как там обмен всех на всех, что с возвращением крымских татар, которых держат в российских тюрьмах, и когда там конец войны, который обещал Зеленский. Или ему уже пора признать, что он обещал то, что не мог и не знал, как сделать? Пожалуй, пора. А еще ему просто надо перестать врать. Но это как бонус всем нам. Может и не переставать", — написла Береза в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на парад в Москву 24 июня, потому что «Киев не сигнализировал о желании разделить радость от праздника Победы».

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