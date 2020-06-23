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"Ребята, вы — зас.анцы", — Зеленский эмоционально обратился к дальнобойщикам (видео)

17:36 23 июня 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский очень эмоционально отреагировал на разрушение украинских дорог дальнобойщиками. Глава государства возмущается, что фуры едут по трассе перегруженными и разбивают дорожное покрытие.

Зеленский записал видео, где рассказал, что наткнулся в сети на закрытую группу автоперевозчиков. Участники диалога активно обсуждают, в какое время и по какой дороге можно проехать перегруженной фурой, чтобы не быть оштрафованным.

Президент напомнил дальнобойщикам-нарушителям, что расплаты им не избежать. «Ребята, вы зас**анцы. Помогать вы не можете, не способны. Ну хоть тогда не мешайте. Все равно все чаты мы найдем. И вас найдем. И будет больно», — пообещал он.

Напомним, ранее в сети показали ужасное состояние дороги Р-73 Днепр-Никополь, а разбитую трассу Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев водители уже окрестили «дорогой смерти».

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