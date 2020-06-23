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Украина

В Раде хотят в пять раз увеличить лимит на анонимный перевод денег

18:05 23 июня 2020
деньги

В Украине предлагают смягчить жесткие правила денежных переводов, вступившие в силу с апреля. С 28.04.2020 анонимные операции с наличными ограничены суммой 5 тысяч гривен. Депутаты хотят расширить лимит в пять раз: чтобы переводы до 25 тысяч гривен не попадали в поле зрения органов финмониторинга.

Группа депутатов внесла в Раду проект закона и предлагает поменять процедуру наличных денежных переводов. Парламентарии ссылаются, что новые правила создали неудобства для населения. Пополнить наличными банковскую карточку в терминале можно только на сумму до 5 тыс. гривен. Сложности возникают и при пополнении карты через кассу банка: при сумме свыше пяти тысяч гривен придется предъявить удостоверение личности.

Напомним, новые правила были введены, поскольку вступил в силу закон о борьбе с отмыванием средств. Авторы закона обязали НБУ разработать процедуру удаленной идентификации граждан, совершающих безналичные расчеты.

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