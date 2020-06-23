Происшествия

Обыски в Одесском горсовете: чиновников подозревают в хищении 13 млн гривен при «покупке» е-учебников для школ (фото)

Во вторник, 23 июня, в служебных кабинетах чиновников Одесского горсовета, а также по местам их проживания прошли обыски. Правоохранители разоблачили должностных лиц, присвоивших более 13 миллионов гривен из бюджета. (Весной проводили обыски в Запорожском горсовете: чиновников подозревали в злоупотреблениях с коммунальной собственностью.)

«По версии следствия, должностные лица местного самоуправления привлекли заранее согласованных участников к тендеру по финансированию услуг по доступу к системе электронных интерактивных учебников для учащихся школ», — сообщили в региональном управлении СБУ.

Как уточнили в прокуратуре, эти участники намеренно завысили стоимость закупки услуг, чтобы в дальнейшем присвоить указанные выше миллионные суммы. В частности, эти средства перечислили на счета других подконтрольных субъектов хозяйствования. Потом безналичные перевели в «неконтролируемые наличные» и распределили между всеми участниками противоправной схемы.

После этого злоумышленники предоставили заведомо недостоверные сведения об эффективности реализации программы. В дальнейшем они внесли соответствующие изменения в городскую целевую программу поддержки инвестиционной деятельности на территории Одессы в 2019—2021 годах.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины („Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия“. — Авт.), проведено 16 обысков по местам работы и жительства фигурантов дела. Изъяты печати, документация и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников», — добавили в спецслужбе.

Как стало известно «ФАКТАМ» от хорошо информированного источника, сегодня обыски проводились, в частности, у вице-мэра Одессы Павла Вугельмана, а также в департаментах экономического развития, финансов, аналитики и контроля. Помимо того, к упомянутой «схеме» может быть причастно руководство Национального космического агентства Украины, продавшее горсовету электронные книги, которые были доступны бесплатно. Сделано это, по информации источника, через компанию, которую специально под данную сделку срочно перепрофилировали — из агентства по организации похорон в поставщика услуг в сфере компьютерных технологий.

Как удалось выяснить следствию, мэрия закупила доступ к учебникам, которые уже находились в свободном доступе на сайте Министерства образования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об афере на 6 миллионов гривен, которую провели полтавские чиновники, которые отремонтировали аэропорт только на бумаге.

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