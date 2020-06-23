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Украина

В Минобразования разъяснили, должны ли медалисты проходить итоговую аттестацию

19:22 23 июня 2020
медаль

В Минобразования решили разъяcнить выпусникам школ, что для них означает закон об отмене обязательной госаттестации в 2020 году. Для тех выпускников, кто не собирается в текущем году поступать в украинский вуз, в аттестате о среднем образовании будет стоять отметка об освобождении от аттестации. «Золотые» и «серебряные» медали выпускникам школ будут вручаться без прохождения аттестации.

Если же выпускник нацелился на высшее образование, то закон не освобождает от внешнего независимого оценивания (ВНО). В свидетельство о получении среднего образования будут внесены результаты тестов. Для этого или сам выпускник, или его родители (опекуны, представители) должны подать в школу соответствующее заявление.

Напомним, внешнее независимое оценивание пройдет в Украине с 25 июня по 17 июля. Вступительную кампанию-2020 перенесли на август, а окончательное зачисление на бюджетные места должно состояться до 15 сентября.

Фото uzhgorod. in

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