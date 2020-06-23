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Происшествия

В Киеве в тройном столкновении с участием грузовика погибла женщина-водитель: фото с места ДТП

19:59 23 июня 2020
ДТП на Академика Заболотного 23 июня 2020

Во вторник, 23 июня, днем в Киеве, на улице Академика Заболотного, недалеко от табачной фабрики, произошло столкновение трех машин: грузовика Renault, «паркетника» Mazda и легковушки Kia. (В этот же день ранее смертельное ДТП произошло на трассе Киев — Чоп на Львовщине.)

Как удалось выяснить, Mazda двигалась от Одесской площади, когда неожиданно на ее пути оказалась Kia. Эта машина потеряла управление и, по сути, стала поперек дороги, вылетев на встречную полосу.

Установлено также, что фура Renault в левом ряду двигалась в сторону выставки. В том же направлении, только в правом ряду ехала Kia. Можно предположить, что находившаяся за рулем Kia женщина решила опередить грузовик, занять левый ряд и продолжить движение. Однако во время маневра слегка, по касательной зацепила кабину грузовика. Произошла потеря управления, и Kia оказалась на встречной полосе. Удар пришелся на правую сторону, машину отбросило к отбойнику. Этот удар оказался смертельным для молодой женщины, управлявшей Kia. Водитель Mazda отделался шоком.

Следствие выясняет причины и обстоятельства этого смертельного ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП в Киеве. В центре столицы столкнулись пять автомобилей.

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Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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