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"В школе было плохо с географией": стали известны подробности поимки боевика на Донбассе (видео)

20:48 23 июня 2020
любецкий

В центре «Миротворец» рассказали подробности задержания 20-летнего боевика из Донецка Сергея Любецкого. Остановили боевика в районе украинского блокпоста. Задержание провели бойцы ВСУ и пограничники. Жителя Донецка допросили и записали показания, а потом передали боевика контрразведке СБУ.

По словам исполнительного директора Центра «Миротворец» Романа Зайцева, боевика подвело незнание географии и неумение ориентироваться на местности. На допросе задержанный признался, что хотел съездить домой в Донецк.

«Боевик попросил друга с машиной подъехать ближе к „нулю“, чтобы потом поехать в оккупированный Донецк. Но в школе было плохо с географией. Ну, и с топографией и ориентированием на местности. Пошел не в направлении авто, которое вызвал, а в направлении нашего блокпоста, где были пограничники и бойцы ВСУ, которые его „вели“, а затем задержали», — рассказал руководитель «Миротворца».

Боевик рассказал, что в рядах незаконных вооруженных формирований пребывает с 2018 года.

Напомним, в июне в Мариуполе задержали местного жителя, который входил в группировку боевиков Игоря Безлера.

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