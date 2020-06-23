Происшествия

В Харькове вынесли приговор банде, взорвавшей и сжегшей более десятка аптек

В Харькове вынесли приговор банде подрывников аптек. Трое членов преступной группы были признаны виновными и получили реальные сроки. Тем не менее, прокуратура решила оспорить приговор как слишком мягкий, учитывая все, что банда творила в Харькове в 2016—2017 годах.

На суде была доказана причастность группы к 12 подрывам и поджогам аптек. Были причинены травмы депутату Харьковского облсовета. Суд приговорил одного из участников группировки к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщники получили по 5 с половиной лет за решеткой.

До рассмотрения дела в апелляции обвиняемые останутся в Харьковском СИЗО.

Напомним, следствие выяснило, что нападения на аптеки и автосалоны в Харькове выполнялись по заказу третьих лиц. Считается, что представители криминальных кругов вымогали деньги у харьковских бизнесменов, а те, кто отказывался платить, вынуждены были попрощаться со своим имуществом.

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