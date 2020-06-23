26.54 / 26.74 29.68 / 30.09
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове вынесли приговор банде, взорвавшей и сжегшей более десятка аптек

21:49 23 июня 2020
поджог

В Харькове вынесли приговор банде подрывников аптек. Трое членов преступной группы были признаны виновными и получили реальные сроки. Тем не менее, прокуратура решила оспорить приговор как слишком мягкий, учитывая все, что банда творила в Харькове в 2016—2017 годах.

На суде была доказана причастность группы к 12 подрывам и поджогам аптек. Были причинены травмы депутату Харьковского облсовета. Суд приговорил одного из участников группировки к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщники получили по 5 с половиной лет за решеткой.

До рассмотрения дела в апелляции обвиняемые останутся в Харьковском СИЗО.

Напомним, следствие выяснило, что нападения на аптеки и автосалоны в Харькове выполнялись по заказу третьих лиц. Считается, что представители криминальных кругов вымогали деньги у харьковских бизнесменов, а те, кто отказывался платить, вынуждены были попрощаться со своим имуществом.

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

вечеринка

НАПК займется вечеринкой на миллион долларов, которую устроила в Москве жена нардепа от ОПЗЖ

митинг литвиненко

На Ровенщине активисты "Нацкорпуса" напали на нардепа от "Слуги народа": что произошло (видео)

любецкий

"В школе было плохо с географией": стали известны подробности поимки боевика на Донбассе (видео)

Наби Кейта

Действующего победителя Лиги чемпионов обвинили в изнасиловании (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер