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Происшествия

В курортном Яремче оползень едва не накрыл детей: впечатляющее видео

22:18 23 июня 2020
оползень

В Прикарпатье, где вышедшие из берегов реки рушат дороги и мосты, жертвами стихии чуть не стала семья с детьми. Люди шли по дороге вдоль склона, и буквально под ногами у детей грунт начал проваливаться. Массивы почвы сползли вниз в реку Жонку.

Семье удалось вовремя заметить происходящее и перебежать в безопасное место. Дорога разрушена и проход по ней уже невозможен.

Напомним, в Прикарпатье уже известно о трех жертвах стихии. В Верховинском районе пожилая женщина оступилась на дороге и упала в водный поток. А в реку Белый Черемош рухнул автомобиль, погибли мужчина и женщина, находившиеся в машине.

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