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В курортном Яремче оползень едва не накрыл детей: впечатляющее видео
В Прикарпатье, где вышедшие из берегов реки рушат дороги и мосты, жертвами стихии чуть не стала семья с детьми. Люди шли по дороге вдоль склона, и буквально под ногами у детей грунт начал проваливаться. Массивы почвы сползли вниз в реку Жонку.
Семье удалось вовремя заметить происходящее и перебежать в безопасное место. Дорога разрушена и проход по ней уже невозможен.
Напомним, в Прикарпатье уже известно о трех жертвах стихии. В Верховинском районе пожилая женщина оступилась на дороге и упала в водный поток. А в реку Белый Черемош рухнул автомобиль, погибли мужчина и женщина, находившиеся в машине.381
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Смертельный пожар в «Токио Стар»: владельца отеля отпустили на свободу, он заявил о российском следе
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!