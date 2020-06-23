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В Ровенской области патриоты протестовали против реванша и забросали соратников Ильи Кивы яйцами
В Украине началась волна протестов против реванша пророссийских сил. Сегодня, 23 июня, в Ровенской области произошли столкновения между патриотами и соратниками нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Как сообщил Диалог, 23 июня в Березно под Ровно активисты «Национального корпуса» пикетировали приемную нардепа от «Слуги народа» Сергея Литвиненко, который призывал принять законопроект об особом статусе Донбасса, чтобы «придать динамику» переговорам в минском и нормандском форматах.
На место прибыл нардеп Илья Кива в окружении молодых людей крепкого телосложения. Активисты забросали их яйцами.
«Очень быстро митинг перерос в столкновения с полицией. Правоохранители весьма жестко начали задерживать протестующих. Были слышны стрельбы и взрывы петард», — пишет Диалог.
Собравшиеся у приемной активисты «Нацкорпуса» заявили, что выступают против реванша пророссийских сил, которые «решили привлечь силовой блок, чтобы раскачивать ситуацию в Украине».
Ранее, 15 июня, СМИ сообщили, что в Киеве проходило два параллельных митинга сторонников и противников политика и блогера Анатолия Шария.
Спустя два дня на станции метро «Театральная» произошла драка с участием мужчин, одетых в одежду с символикой блогера.
23 июня в Житомире главу городской ячейки партии Шария избили, после того как он брызнул слезоточивым газом в лицо ветерану АТО.183
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