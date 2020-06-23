Украина

В Ровенской области патриоты протестовали против реванша и забросали соратников Ильи Кивы яйцами

В Украине началась волна протестов против реванша пророссийских сил. Сегодня, 23 июня, в Ровенской области произошли столкновения между патриотами и соратниками нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Как сообщил Диалог, 23 июня в Березно под Ровно активисты «Национального корпуса» пикетировали приемную нардепа от «Слуги народа» Сергея Литвиненко, который призывал принять законопроект об особом статусе Донбасса, чтобы «придать динамику» переговорам в минском и нормандском форматах.

На место прибыл нардеп Илья Кива в окружении молодых людей крепкого телосложения. Активисты забросали их яйцами.

«Очень быстро митинг перерос в столкновения с полицией. Правоохранители весьма жестко начали задерживать протестующих. Были слышны стрельбы и взрывы петард», — пишет Диалог.

Собравшиеся у приемной активисты «Нацкорпуса» заявили, что выступают против реванша пророссийских сил, которые «решили привлечь силовой блок, чтобы раскачивать ситуацию в Украине».

Ранее, 15 июня, СМИ сообщили, что в Киеве проходило два параллельных митинга сторонников и противников политика и блогера Анатолия Шария.

Спустя два дня на станции метро «Театральная» произошла драка с участием мужчин, одетых в одежду с символикой блогера.

23 июня в Житомире главу городской ячейки партии Шария избили, после того как он брызнул слезоточивым газом в лицо ветерану АТО.

183

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter