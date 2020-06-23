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"Баба рабочая": в сети гуляет видео, на котором Корниенко и Арахамия якобы обсуждают коллегу по фракции
Депутатские разговоры, когда государственные мужи думают, что их никто не слышит, снова стали поводом для скандала. В сети активно обсуждают видео из Николаева, на котором, как утверждается, запечатлены представители «Слуги народа» Александр Корниенко и Давид Арахамия и их беседа в неформальной обстановке.
Авторы видео утверждают, что депутаты якобы обсуждали коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву. Якобы именно в ее адрес прозвучал сомнительный комплимент: «Баба рабочая, как корабельная сосна».
Впрочем, качество записи оставляет желать лучшего. Аудиоряд и «картинка» местами не связаны друг с другом, то есть достоверность видео вызывает обоснованные сомнения. К авторству материала тоже есть вопросы. На видео стоит логотип николаевского «НикВести», но на сайте агентства этот материал не публиковался.
Между тем в сети ролик активно обсуждают. Героев на видео критикуют как за непарламентскую лексику, так и за манеру обсуждать за глаза коллег по работе.
Напомним, ранее депутаты от «Слуги народа» влипли в скандал, когда фотографы сумели заснять их телефонную переписку в рабочее время. Парламентарии обсуждали личную жизнь, нецензурно высказывались по поводу коллег-политиков.65
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"Баба рабочая": в сети гуляет видео, на котором Корниенко и Арахамия якобы обсуждают коллегу по фракции
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