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19-летний грузинский футболист найден мертвым (фото)
Водолазы после четырех дней поисков нашли в реке Арагви тело 19-летнего грузинского футболиста Георгия Шакарашвили, сообщила служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в Facebook.
В поисковую операцию были вовлечены 70 спасателей, семь лодок и два специальных катера. Для облегчения поисков было принято решение открыть плотину одной ГЭС и закрыть плотину другой, что привело к падению уровня воды в реке.
По информации Sputnik, Шакарашвили, выступавший на позиции защитника за вторую команду клуба «Сабуртало», вместе с друзьями 19 июня поехал в городок Мцхета на день рождения знакомой девушки. Спустя некоторое время между группами молодых людей из Тбилиси возник конфликт. Георгий с приятелем постарались разнять парней, после чего один из недовольных раскладом сил позвонил своим друзьям в столицу и позвал их на подмогу.
Когда 19-летний футболист с друзьями решили вернуться в Тбилиси и вышли на автобан, чтобы поймать такси, на дороге остановилась машина (по другой версии — две), из которой вышла вызванная группа поддержки. Завязалась драка. Одного парня силой усадили в машину, а Георгий и два его приятеля попытались убежать под мост. С тех пор футболиста никто не видел.
Тело футболиста нашли в реке Арагви
Георгий Шакарашвили выступал за вторую команду «Сабуртало»
Следствие изучает записи той ночи с видеокамер, установленных вдоль автобана. В полиции продолжаются допросы лиц, которых удалось идентифицировать по записям. Изъята одна из машин.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Бразилии умер 26-летний экс-вратарь футбольного клуба «АБС» Виллиан Круз.
Фото ФК «Сабуртало»310
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?