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Украина

Главарь «ДНР» Пушилин живет в захваченном у бизнесмена особняке: выяснились детали (видео)

9:59 24 июня 2020
донецк

Главарь «ДНР» Денис Пушилин, подбирая себе жилье в оккупированном Донецке, поселился в роскошном особняке, захваченном у местного бизнесмена. Хозяин дома, предприниматель Сергей Ханович, был вынужден уехать из города после оккупации. А Пушилин с семьей не просто вторглись в чужое жилье, но еще и закрепили за собой право на пожизненное использование особняка.

О новых постояльцах в резиденции бизнесмен рассказал в эфире телеканала «ДОМ». По словам переселенца, его дом в Донецке расположен в очень хорошем месте — в районе парка им. Щербакова. В здании площадью 1500 квадратных метров есть большой зимний сад, бассейн, джакузи, спортзал.

У Хановича сложилось впечатление, что Пушилин с семьей обосновались в доме надолго. Часть вещей из особняка вывезли, с ограды и с углов здания сбили инициалы настоящего владельца. Жена Пушилина открыто выкладывает фотографии из дома на своей странице в Instagram.

Бизнесмен рассказал, как происходил захват особняка сообщниками Пушилина. К дому приехали люди из какого-то первого отдела — «страшного отдела, с которым никто не хотел связываться». Прибывшие потребовали пустить их в здание для обыска — якобы в особняке может лежать труп. Осмотрев здание, группировка опечатала дом, а на следующий день туда въехал Пушилин.

Напомним, кроме жилья в Донецке, Пушилин зарегистрировал еще и недвижимость в России — в элитном поселке Первомайском Ленинградской области.

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