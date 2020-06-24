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Из-за непогоды на Прикарпатье перекрывают дороги и отменяют поезда: что важно знать
Сильнейшие дожди на Прикарпатье привели к разрушению дорог, мостов. Пострадала и железнодорожная инфраструктура. Грязевым потоком затопило рельсы в Ивано-Франковской области, пригородные поезда от Ивано-Франковска до Ворохты отменены.
Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, в воде оказались участки железнодорожных путей между Яремче и селом Микуличин, а также низинный участок между Микуличиным и Ворохтой. Электрички № 6402 и № 6401 не будут ходить, пока не завершатся ремонтные работы.
Из автодорог от паводка сильнее всего пострадали трассы Н-09 Яремче — Ивано-Франковск — Львов и Р-24 Татаров — Ворохта — Коломыя. В полиции области уточнили, что на трассе Н-09 из-за разлившейся реки закрыт мост через Днестр в районе города Галич. Дорога государственного значения Р-24 перекрыта полностью из-за оползня в районе села Буковец Верховинского района.
Из-за перекрытых дорог возникли проблемы с доставкой пенсий в отдаленные районы западных областей. Деньги должны подвезти после восстановления транспортного сообщения.
Напомним, на Прикарпатье уже несколько человек стали жертвами стихии. В реку Белый Черемош упал автомобиль с людьми. В Верховинском районе в водный поток упала пожилая женщина.397
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