Мир

Лукашенко отказался становиться рядом с Путиным во время парада: в сеть попало любопытное видео

Парад, устроенный Владимиром Путиным в Москве 24 июня, запомнился знаковым эпизодом. Президент Беларуси Александр Лукашенко не встал рядом с хозяином мероприятия на церемонии возложения цветов, хотя для гостя из Беларуси специально держали место. Ситуацию спас Аслан Бжания, он встал по правую руку от Путина.

Видео с казусом на церемонии запечатлено на YouTube-канале Новости Мир.

На парад в Москву Лукашенко прибыл с сыновьями Николаем, Виктором и Дмитрием. На трибуне им достались места недалеко от Путина, но не соседние.

Для протокольного фото Лукашенко и Путин все-таки сфотографировались вместе.

Напомним, на мероприятие в Москву прибыло очень ограниченное число лидеров государств. Большая часть приглашенных под разными предлогами от поездки отказалась. Кроме Лукашенко, посетили парад президенты Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана. Президент Кыргызстана в российскую столицу приехал, но из-за заболевших членов делегации на парад не пошел.

Фото tut. by, kremlin.ru

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