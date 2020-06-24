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Лукашенко отказался становиться рядом с Путиным во время парада: в сеть попало любопытное видео
Парад, устроенный Владимиром Путиным в Москве 24 июня, запомнился знаковым эпизодом. Президент Беларуси Александр Лукашенко не встал рядом с хозяином мероприятия на церемонии возложения цветов, хотя для гостя из Беларуси специально держали место. Ситуацию спас Аслан Бжания, он встал по правую руку от Путина.
Видео с казусом на церемонии запечатлено на YouTube-канале Новости Мир.
На парад в Москву Лукашенко прибыл с сыновьями Николаем, Виктором и Дмитрием. На трибуне им достались места недалеко от Путина, но не соседние.
Для протокольного фото Лукашенко и Путин все-таки сфотографировались вместе.
Напомним, на мероприятие в Москву прибыло очень ограниченное число лидеров государств. Большая часть приглашенных под разными предлогами от поездки отказалась. Кроме Лукашенко, посетили парад президенты Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана. Президент Кыргызстана в российскую столицу приехал, но из-за заболевших членов делегации на парад не пошел.
Фото tut. by, kremlin.ru886
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