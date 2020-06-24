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Проанализировав вышедший на днях фильм о Владимире Путине и статью российского президента для западной прессы, политолог и журналист Кирилл Сазонов написал в соцсети, что «фактически это даже не программа действий Кремля на ближайшие годы или десятилетия. Это диагноз. Полная выписка из медкарты о том, что творится в голове у Путина».

«Большой фильм про великого Путина и его статья для западной прессы вышли совсем не для того, чтобы потешить самолюбие одного диктатора. И если фильм, конечно, больше пропаганда для внутреннего потребления перед голосованием за изменения в Конституцию РФ, то текст — для внешнего потребителя. Фактически это даже не программа действий Кремля на ближайшие годы или десятилетия. Это диагноз. Полная выписка из медкарты о том, что творится в голове у Путина. И именно на этой основе будет строиться внешняя политика Кремля.

Что хорошего можно увидеть в статье Путина? Он не очень умный. Мягко говоря, не очень умный. А поскольку статью писал «коллективный Путин», то же самое можно сказать о его ближайшем окружении и советниках. Они так и не поняли, что происходит в Украине, не говоря уже о том, почему так происходит. То есть вся их логика будет кривой, как и раньше, что резко снижает ее эффективность. Из плохого — он не успокоится. Нет никаких планов вернуть оккупированные территории в обмен на возвращение за большой стол к серьезным людям и снятие санкций. Планы совсем другие. И совершенно прав Тарас Березовец, дело может прийти к большой войне. С высокой долей вероятности. Я кратко по ключевым для нас пунктам пройдусь, чтобы не терять много времени.

Начнем с того, что про Украину Путин врет. Врет настолько нагло и прямолинейно, что пора звать психиатров. Сегодня он уже реально верит, что Крым всегда принадлежал России. А Украина прихватила его, когда выходила из СССР совершенно незаконно. И народ в Крыму демократично вернулся в РФ. Видимо, Путин забыл про зеленых человечков без знаков различия, которые во всем мире вне закона? Им так стыдно было иметь российские эмблемы на шевронах? Понимаю, служить России действительно стыдно даже таким. Или Путин забыл свою идею пускать перед военными женщин и детей и «Пусть украинцы попробуют стрелять…» серьезно, забыл? Понятный психологический процесс — собственную трусость и подлость всегда хочется вычеркнуть из памяти.

Главное, общий контур он обозначил ясно. Бывшие республики вышли из состава СССР без процедуры. И прихватили с собой российские территории и ресурсы. Что за ресурсы? Месторождения? Предприятия? Инфраструктуру в виде ГТС и железных дорог? Понятно, что это бред, но Путин обозначил это в качестве основания для претензий к соседям. Территориальных и экономических. Имеющий уши да услышит. Именно услышит, а не развесит — это очень разные процессы.

Так что возвращать Крым никто не собирается и даже о компенсации (предлагался неофициально и такой лайт-вариант) речь не идет. И из ОРДЛО российские войска и администрация не уйдет. Более того, в списке приоритетных задач — возвращение контроля в новом миропорядке над всеми республиками бывшего СССР. В первую очередь это Украина, следом сразу Беларусь и страны Балтии. Между строк это читается совершенно ясно. И теперь мы переходим к глупости Путина и его советников. Той глупости, которая стала для них причиной поражения в 2004 году, в 2013-м, а потом и в 2014-м. Судя по всему, никаких выводов в Кремле не сделали. Флюгер их логики приколочен намертво и ветер должен обреченно дуть в указанном направлении. А если реальность не совпадает с их верованиями, тем хуже для реальности.

Итак, главная ошибка Путина в том, что он категорически не верит в сопротивление украинского народа оккупации. До сих пор. Можете смеяться и сами в такую тупость лидера соседней страны не верить, но это факт. Путин говорит, что с украинским народом никаких конфликтов нет. Украинский народ — братский. Его слова. То есть можно оккупировать Крым и Донбасс, убить более десяти тысяч человек, два миллиона сделать беженцами и продолжать верить, что с украинским народом конфликта нет и тут никто на Россию не обижается. Как по мне, это клиника.

То есть Путин в своей статье вполне серьезно говорит, что конфликт есть только с руководством Украины, а не с народом! И он, судя по всему, реально в это верит. То есть в 2004-м у него был явный конфликт с Ющенко. И с Верховной Радой. Потом пришел Янукович, с которым конфликтов не было, но… украинский народ при попытке сближения с РФ Януковича просто выгнал пинками в Ростов. И никто его не защищал. Потом у Кремля был конфликт с Яценюком, Аваковым и Турчиновым, которые не выбрали капитуляцию, а возглавили сопротивление агрессии. Тысячи добровольцев и волонтеров Путин, надо полагать, вообще не заметил.

Потом был конфликт с Порошенко. Хотя, я уверен, Фирташ что-то там наобещал Кремлю в 2014 году. От Порошенко избавились, пришел Зеленский. И что в результате? Ни прямых переговоров с ОРДЛО, ни воды в Крым. Наоборот, Зеленский заявляет, что СССР делит вину за Вторую мировую с Германией и призывает Запад усилить санкции в отношении РФ. За что получает травлю во всех лояльных Кремлю медиа, ругательные письма на годовщину инаугурации из Москвы и обвинение в национализме и дружбе с радикалами. Надо полагать, это тоже уже конфликт. То есть Путину даже в голову не приходит, почему в Украине уже несколько раз радикально поменялась власть, а конфликт остается. Что дело не в руководстве, а в целом в отношениях украинцев к агрессору. Не доходит. Я вообще не уверен, может ли человек в таком возрасте и на такой должности чему-то научиться и признать ошибки. Очень сомневаюсь. И это отчасти — наша проблема тоже…" — написал Сазонов в Facebook.

Напомним, что на днях Владимир Путин, отвечая на вопросы для фильма «Россия. Кремль. Путин» на пропагандистском канале «Россия-1», самоуверенно заявил, что руководство Украины в любом случае приедет в Москву, несмотря на то, что такие визиты прекращены с 2014 года.

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