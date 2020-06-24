Украина

Циклон с ливнями не оставит Украину: синоптики рассказали о погоде до конца недели

В начале недели погоду в Украине изменил циклон Rosemarie, который принес обильные осадки и снизил температуру. Эти изменения в погоде осложнили ситуацию в Западной Украине, где началось настоящее наводнение. По прогнозом, в ближайшие дни Rosemarie еще не оставит Украину, поэтому испытание дождями продолжится.

«ФАКТЫ» решили уточнить у известных синоптиков, стоит ли надеяться на изменение погоды в ближайшее время.

— До конца этой недели в западных областях ожидаются умеренные, кратковременные дожди с грозами, на остальной территории страны будет преимущественно без осадков, — рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. — На погоду будет влиять поле высокого давления. А температурный фон на западе будет в пределах 22−27 градусов, на остальной же территории Украины — 28−32 выше нуля с небольшими колебаниями в этом диапазоне.

— В эти дни стоит ожидать сильного ветра?

— Нет. Правда, в западных областях во время грозы могут бить сильные порывы ветра или шквалы со скоростью 15−20 метров в секунду.

В четверг, 25 июня, грозы ожидаются на западе и юге страны, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем во Львовской и Ивано-Франковской областях столбики термометров покажут около 24 градусов тепла, а в Запорожской области температура воздуха достигнет отметки 30 выше нуля.

В пятницу, 26 июня, грозы возможны в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе температура поднимется до плюс 28, на юге достигнет 30 градусов, а в Киевской области ожидается до 31 градуса.

В субботу, 27 июня, дожди с грозами ожидаются на западе страны, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем температура воздуха в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях — плюс 27. В других регионах воздух прогреется до 31−32 градусов.

В воскресенье, 28 июня, грозовые дожди пройдут в западных и северных областях, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в западных регионах ожидается 27−28 градусов, а на юге и востоке воздух прогреется до 32−33 градусов тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, небольшие дожди в Украине ожидаются в третьей декаде июня. Дневная температура будет подниматься до 31−34 градусов тепла. По ночам — 13−15 выше нуля.

— В июле также ожидаются дожди. По моим подсчетам, они возможны с 1 по 9 июля. Также осадки ожидаются 5-го, 9-го и с 10-го по 13-е, с 24-го по 27-е и 30−31 июля, — говорит Горбань. — Температура воздуха днем будет колебаться от 25 до 29 градуса тепла, а по ночам ожидаться 14−17 выше нуля.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» говорил, что в третьей декаде июня дожди практически прекратятся, возможно потеплеет, но жарко не будет. До этого народный синоптик прогнозировал, что нынешнее лето будет жарким, с дождями и градом.

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