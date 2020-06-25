Беларусь отказывается выдавать Украине беглого банкира, связанного с окружением Януковича

Украина

Беларусь отказала украинским правоохранителям в экстрадиции бывшего директора Киевского центрального отделения банка «Киевская Русь» Виктора Братко, который находится в Беларуси в статусе беженца.

В Украине Братко подозревается в хищениях в особо крупных размерах — украинские правоохранители обвиняют его в снятии с банковских счетов более 44 миллионов долларов в 2015 году.

По версии следствия, которое длится 4 года, Виктор Братко за бесценок продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были переданы в залог банку. Эту операцию он провел за день до введения временной администрации в банке в соответствии с решением Национального банка Украины. В рамках уголовного дела все его движимое и недвижимое имущество было арестовано.

Напомним, банк «Киевская Русь» связывали с Евгением Бакулиным (во время президентства Януковича возглавлял «Нафтогаз Украины») и Юрием Бойко (был министром энергетики).

Во время президентства Януковича в банке были сосредоточены все счета газовой компании и руководства «Нафтогаза Украины». После бегства Януковича полиция задержала Евгения Бакулина по подозрению в связях с преступной группой, причинившей государству убытки на $ 4 млрд.

В августе 2016 года Братко был объявлен в международный розыск. Через два года его арестовали белорусские правоохранители. Но через три месяца после задержания Братко освободили решением заместителя прокурора Минска и предоставили ему статус беженца.

Позже Интерпол исключил Братко из международного розыска как преследуемого по политическим мотивам.

Теперь украинский суд обязал правоохранительные органы завершить досудебное следствие в течение 2 месяцев и утвердить процессуальное решение.

Адвокаты экс-банкира отказались давать украинским правоохранителям сведения о своем подзащитном. По их словам, у следователей было достаточно времени, чтобы собрать доказательства вины или невиновности Братко и предъявить обвинение или закрыть дело, передает белорусская служба «Радио Свобода».

Банк «Киевская Русь» ликвидировали в 2015 году как неплатежеспособное финучреждение.

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