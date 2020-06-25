Забил женщину молотком: в Кременчуге задержали подозреваемого в убийстве кассира (фото, видео)

Происшествия

Всего трое суток понадобилось правоохранителям Полтавщины, чтобы раскрыть резонансное преступление, совершенное 20 июня в Кременчуге по улице Киевской, 6. По подозрению в убийстве 35-летнего кассира финучреждения «Швидко гроші» задержан местный житель 1987 года рождения.

Подробности задержания полиция не разглашает, но очевидно, что выйти на след злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения, установленные как в самом помещении, где произошло убийство, так и поблизости на улицах. Надо заметить, что это весьма оживленное место: рядом находится остановка общественного транспорта, «Макдональдс», магазины. Однако случайные прохожие вряд ли смогли бы увидеть, что происходит внутри отделения, где проводят финансовые операции: на его окнах установлены затемненные зеркальные стекла, к тому же их закрывает наружная реклама.

У правоохранителей есть ряд вопросов к руководству кредитной организации. Прежде всего — почему кассир оставалась одна в помещении?

Злоумышленник, вероятно, учел все минусы организации работы учреждения и совершил дерзкое убийство. Под конец рабочего дня он, надев респиратор, зашел в «Швидко гроші» с пакетом в руке, в который заранее положил замотанный в ткань молоток. Приблизившись вплотную к кассиру, совершил им несколько мощных ударов по голове женщины, после чего бросился к сейфу в другой комнате, откуда похитил деньги. Сумма похищенного тоже пока не называется. Хотя по записи видеокамеры можно предположить, «улов» был не таким уж большим. А сейф оказался открытым…

Очнувшись, женщина в состоянии шока сумела выйти на улицу, где ее увидели прохожие, которые вызвали полицию и скорую помощь. Врачи констатировали у пострадавшей многочисленные переломы черепа и большую кровопотерю. Увы, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

— Для раскрытия преступления мы реализовали максимальный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, привлекли самых опытных следователей, оперативников уголовного розыска и сотрудников спецслужб полиции Полтавщины, а также весь личный состав полиции Кременчуга, — рассказал начальник ГУ НП в Полтавской области Иван Выговский. — Полиция проводит досудебное расследование по двум статьям УК Украины: ч. 1 ст. 187 («Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений») и п. 4,6 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и из корыстных побуждений»). Фигуранту сообщено о подозрении, принимаются меры по избранию ему меры пресечения — содержание под стражей.

Он может отправиться в места лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, а то и пожизненно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о дерзком ограблении в Днепре. На днях налетчик с пистолетом и газовым баллончиком отобрал у мужчины 4 миллиона гривен.

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Фото и видео — ГУ НП в Полтавской области

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