Общество и люди

После обращения Зеленского к водителям большегрузных автомобилей, которые едут по трассам перегруженными и разбивают дорожное покрытие, поющий дальнобойщик Вадим Дубовской обратился к президенту и рассказал, как система работает в США и что делает государство, чтобы его не обманывали.

Бывший киевлянин Вадим Дубовский, проживающий сейчас в Чикаго, возмущен тем, что Зеленский обвинил водителей в плохих украинских дорогах.

Он отметил, что в США существует контроль со стороны государства, самоконтроль водителей и ответственность за нарушение. В Штатах невыгодно объезжать пункты контроля за весом груза — это потеря времени и потеря топлива. Также существует много устройств, где водитель сам может сам определить вес груза.

Если у водителя в машине есть лишние тонны или килограммы, то он за это ответит. Если виновна компания, то она станет банкротом. Обманывать компаниям очень не выгодно.

Дубовской отметил, что в США государство побеспокоилось о том, чтобы водители большегрузных машин не разрушали дороги. Он еще раз напомнил об ответственности власти за все, что происходит в стране.

Пожурил дальнобойщик Зеленского за «видосики» и поведение подростка, напомнил о его возрасте и посоветовал: «Иди работай! Тебе такую страну доверили!».

Ролик за полдня набрал более 300 тысяч просмотров.

Напомним, поющим дальнобойщиком Вадима Дубовского назвали весной 2014 года, когда он на мотивы советских песен очень остроумно и уничижительно высмеивал Путина и российских «ихтамнетов».

Интервью с Вадимом Дубовским можно прочесть на сайте «ФАКТОВ».

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