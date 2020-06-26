Общество и люди

Юрий Голик: Мы вернули Днепру музей и правду о Второй мировой войне

Всего четыре года назад в Историческом музее Днепра проводились ярмарки и протекала крыша. Теперь это современный музей с уникальной диорамой и новым содержанием, рассказывающем правду о битве за Днепр и Второй мировой войне. О преображении музея написал в Facebook бывший советник главы Днепропетровской ОГА (2015 — 2019) Юрий Голик.

«Исторический Музей на проспекте Яворницкого. Ранее это был Музей большей частью про Вторую мировую войну. Ту самую войну, на которой так любят пиариться некоторые „крепкие хозяйственники“. Парадокс в том, что за годы их правления они довели Музей до состояния протекающей крыши и не смогли эту проблему решить», — вспоминает Голик.

67

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter