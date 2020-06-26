Пресс-релиз

В июне Фонд Рината Ахметова и структуры SCM передали государственным медучреждениям 32 аппарата ИВЛ высокого класса. Все они уже установлены в больницах и начали спасать жизни украинцев. Всего государственным учреждениям здравоохранения будет передано 200 единиц современных моделей этой техники.

«Мы не будем стоять в стороне — мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», — подчеркнул Ринат Ахметов.

Партия высококлассных аппаратов искусственной вентиляции легких, переданная медучреждениям в июне — крупнейшая на сегодня, привезенная в страну с начала эпидемии.

«Фонд Рината Ахметова четвертый месяц оказывает беспрецедентную по своим масштабам помощь украинской медицине. В рамках программы „Ринат Ахметов — Спасение жизней“ системно передается в государственные больницы современное оборудование и средства защиты для врачей. Один из значительных проектов Фонда, реализуемый прямо сейчас — аппараты ИВЛ для государственных больниц — призван повысить уровень экстренной помощи в Украине. Теперь благодаря уникальному проекту Фонда Рината Ахметова высококачественная медицинская помощь будет доступна максимально большому числу людей. А поскольку работать аппараты будут долгие годы, будут спасены тысячи жизней», — отметила член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

По словам мэра Мирнограда Александра Брыкалова, помощь Фонда Рината Ахметова для региона приходит в самый нужный момент: «Мы с детства слышим фразу — друзья познаются в беде, и с возрастом убеждаемся в ее истинности. Сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Когда в Украину пришла беда, медики не остались один на один с этой проблемой. Наши друзья помогают и передают им настолько дефицитное и актуальное оборудование, которое сейчас необходимо для спасения жителей всей Украины. Спасибо огромное за это!»

Новые аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова впечатлили медиков своими техническими возможностями.

«От себя лично и всех медицинских работников больницы хотел бы поблагодарить Фонд Рината Ахметова за неоценимую помощь и понимание проблем здравоохранения. Мне даже сложно представить, что это именно аппарат ИВЛ, настолько он современный и крутой. Это аппарат высокого класса. Большое спасибо», — сказал директор Центральной горбольницы Рубежного Эдуард Кравченко.

Во многих больницах аппараты ИВЛ получили впервые. Но даже там, где аппараты были раньше, медики отмечают острейшую нехватку оборудования. Особенно в западных областях страны, пострадавших от коронавируса больше всего.

Сразу шесть современных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК получил Львовский областной фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр. Также шесть аппаратов ИВЛ получила Ивано-Франковская область.





По словам главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива, медики региона на деле ощутили поддержку: «Спасибо за эту большую и важную помощь. Фонд был с нами, когда было действительно тяжело. Благодаря этим аппаратам помощь получат те больные, которые продолжают поступать в стационары. Такое высокотехнологичное оборудование очень нужно медучреждениям, которые первыми стали на защиту здоровья людей».

Как рассказал главврач Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра Любомир Малофий, аппарат ИВЛ — одна из главных потребностей украинских больниц: «Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за аппаратуру, с которой будут работать и оказывать помощь наши специалисты. У нас были пациенты, которые нуждались в таких аппаратах, но не всем мы могли их предоставить из-за нехватки. Теперь у наших врачей таких случаев не будет».

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