Генпрокуратура закрыла дело против Писарука и Бахматюка, которое ранее открыл Касько

Политика

Офис Генерального прокурора выполнил решение Печерского районного суда города Киева и отменил постановление первого заместителя генерального прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного производства, связанного с VAB банком. Это решение обжалованию не подлежит.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. «25 июня Офис Генерального прокурора выполнил решение суда, так как решения, постановления и определения суда подлежат исполнению всеми субъектами на всей территории Украины. Статья 129−1 Конституции Украины отмечает, что судебное решение является обязательным для исполнения», — пишет Венедиктова на своей странице в Facebook.

Решение прокуратуры прокомментировал и бизнесмен Олег Бахматюк: «Генеральная прокуратура Украины наконец поставила точку в так называемом «деле Писарука и Бахматюка». Было выполнено законное решение Печерского районного суда Киева, который признал незаконным постановление бывшего заместителя генпрокурора Касько, который с нарушением требований УПК и нарушением процессуальных сроков восстановил давно расследованное несколькими правоохранительными органами и закрытое решениями судов дело. То, что восстановление надуманного дела было неслучайным, было понятно и профессиональным экспертам, и экономическому сообществу, как в Украине, так и за рубежом. Фактически это был результат сговора экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, экс-генпрокурора Руслана Рябошапки и директора НАБУ Артема Сытника, у каждого из которых были свои мотивы уничтожить мою компанию.

Генеральная прокуратура сделала большой шаг в деле восстановления справедливости в отношении компании, в которой работают десятки тысяч людей, которая производит национальный продукт и платит значительные средства в бюджет. Решение о закрытии этого дела дает возможность мне как акционеру вести конструктивный диалог с Фондом гарантирования вкладов. Следующий шаг должна сделать Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая обязана отменить все процессуальные действия, которые были предприняты на основании сфабрикованного дела, ведь дело закрыто, и такие следственные действия являются незаконными. САП обязана выполнить законное решение суда и остановить террор компании, которая из-за этого понесла экономический ущерб.

Конструктив всегда лучше негатива. Эта нелепая с точки зрения интересов государства война закончена. Мы еще услышим хор псевдоактивистов на содержании, которые будут кричать, что дело нельзя было закрывать, что лучше было разорить компанию, чем наполнять государственный бюджет. Они будут апеллировать к САП. И надеюсь, САП будет прислушиваться к требованиям закона, а не к крикам этих заангажированных персонажей. Надеюсь, законное решение будет принято САП быстро, ведь каждый день без прессинга ускоряет восстановление нормальной работы компании как крупного налогоплательщика, восстанавливает веру общества в то, что Украина — правовое государство, и власть закона у нас превалирует над законом власти".

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыта из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению — их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

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