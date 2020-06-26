- 15:45 «Мы не будем стоять в стороне»: Фонд Рината Ахметова продолжает передавать госбольницам современные аппараты ИВЛ
- 15:41 На Западную Украину надвигается новый антициклон с грозами и шквалами
- 15:40 Партия решила: Вакарчуку прекратили депутатские полномочия
- 15:30 Рост заболеваемости коронавирусом — не ответственность Минздрава, это персональная ответственность граждан, — эксперт
- 15:24 У Кличко окончательно решили судьбу взорвавшегося дома на Позняках
- 15:18 Власти придумали, что делать с десятками людей, застрявших в "серой зоне" на КПВВ "Новотроицкое"
- 14:57 К ученому, протестовавшему против назначения главы Минобразования, пришли из СБУ
- 14:54 На выборах в Верховную Раду лидируют «Слуга народа» и «ОПЗЖ», — соцопрос
- 14:54 Шоу для одного человека: как на Западе оценили военный парад Путина в разгар пандемии
- 14:40 В Закарпатье за сутки произошло два землетрясения
- 14:24 В Черновцах начали отключать воду из-за наводнения
- 14:24 В Кременчуге мужчина убил кассира, чтобы погасить долги
У Кличко окончательно решили судьбу взорвавшегося дома на Позняках
В Киеве решили, что делать с многоэтажкой на Позняках, пострадавшей от взрыва 12 июня. Здание по ул. Крушельницкой 1/5, как и планировалось, будет полностью демонтировано. Это подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Сроки такого демонтажа пока не называются.
«Здание будет полностью демонтировано. Уже разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам», — приводит заявление Кличко Киевская горгосадминистрация.
Эксперты государственного НИИ строительных конструкций исследовали не только разрушенную секцию пострадавшего дома, но и соседние подъезды, а также расположенную почти вплотную девятиэтажку (ул. Григоренко, 41). Угрозы новых обрушений не выявлено, жителям разрешили вернуться в квартиры.
Напомним, утром 21 июня из-за взрыва в многоэтажном доме на Позняках были разрушены квартиры на этажах с пятого по восьмой. Поисково-спасательные работы длились три дня. Найдены тела пяти погибших. Трое были членами одной семьи (отец, мать и сын). 23 жильца эвакуированы, троих извлекли из-под завалов и передали в руки врачей.
Кроме разрушения одного из подъездов, взрывной волной задело прилегающий дом (ул. Григоренко, 41) и выбило окна в соседних секциях здания. Полиция уже определилась с основной версией взрыва.
12 жильцам выданы сертификаты на новые квартиры. Помощь пострадавшим обеспечила киевская компания-застройщик.
Фото kyiv.dsns.gov.ua208
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!