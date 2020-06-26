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В центре Одессы неонацисты пытались поджечь мечеть: первые подробности ЧП (фото)
В ночь на пятницу, 26 июня, в Одессе при попытке поджога мечети задержаны двое участников неонацистской организации. Как сообщили в региональном управлении СБУ, взяты они с поличным — с бутылками с «коктейлем Молотова». (На днях в Луганской области задержали бывшего военнослужащего ВСУ, который хотел утроить несколько терактов.)
«В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных изъяты средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования теракта», — уточнили в спецслужбе.
Отмечается, что теракт задуман для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя. Поджог неонацисты решили осуществить в День крымско-татарского флага (отмечается сегодня), а также в канун Дня Конституции Украины.
В координации деятельности неонацистов обоснованно подозреваются представители российских спецслужб. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.
В СБУ напомнили, что на прошлой неделе (16 июня) ими задержан один из организаторов этой неонацистской группировки. Судя по всему, речь идет об Александре Скачкове, российском праворадикале, который с 2014 года живет в Киеве. Он принимал участие в АТО и был ранен во время боев в Песках.
По версии следствия, Скачков распространял в Украине манифест австралийского массового убийцы Брентона Тарранта, который в 2019 году устроил стрельбу в мечетях и убил 49 мусульман. При обыске в квартире Скачкова нашли флаг со свастикой и нацистскую литературу. Часть деструктивных материалов он и его единомышленники получали из РФ
Фигурантов сегодняшнего инцидента задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 («Теракт») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что киберспециалисты СБУ блокировали межрегиональную сеть ботоферм, охватывавшую Киев и несколько областей Украины. Сетью также руководили из России.15
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