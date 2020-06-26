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Происшествия

В Днепре локомотив снес коляску с ребенком: на бабушку завели дело (фото)

16:38 26 июня 2020
коляска

В Днепре вечером 25 июня поезд сбил коляску с ребенком. Полуторагодовалая девочка находится в больнице, а против бабушки ведется расследование. Как и в других похожих инцидентах на железной дороге, к трагедии привело грубое пренебрежение правилами безопасности.

поезд

Полиция Днепропетровской области установила, что женщина с коляской пересекала железную дорогу в запретном месте — в районе улицы Танкистов, где нет перехода. В итоге колесо коляски застряло между путями. В этот момент показался ремонтный поезд. Машинист заметил коляску и изо всей силы пытался затормозить, но избежать столкновения ему не удалось.

коляска

Малышку с травмами увезли в больницу. А 45-летняя бабушка находится под следствием. Делом занимается полиция Днепра. Женщине инкриминируют нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте, что привело к травмированию человека.

Напомним, представители железной дороги неоднократно отмечали растущее число нарушений со стороны пассажиров при переходе через пути. Были случаи, когда члены локомотивной бригады и сами не могли пережить стресс после столкновения поезда с человеком.

Фото dp.npu.gov.ua, dp.informator.ua

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коляска

В Днепре локомотив снес коляску с ребенком: на бабушку завели дело (фото)

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