Происшествия

«Вся страна поехала на море»: на трассе под Одессой образовалась 30-километровая пробка (фото, видео)

Впереди у наших сограждан целых три выходных — до вторника, 30 июня (напомним, 28 июня — День конституции, который в этом году пришелся на воскресенье, поэтому день отдыха перенесен на понедельник). Поехать на отдых в Европу можно только хотеть. Во всяком случае пока из-за коронавируса это проблематично. Остается вырваться к Черному морю. На авто — прямиком в Одессу. Но не тут-то было: на трассе Киев — Одесса образовалась огромная пробка.

В сети поднялась волна возмущения.

«Фотку прислали друзья. Трасса Киев — Одесса сейчас. Нужно на выходные поехать на море… — подумала вся страна)», — пишет Ирина.

Другие уточняют: «На подъездах к Одессе стоит более чем 30-километровая колонна автомобилей…»

Третьи отшучиваются:

«Ну, хотя бы сауна обеспечена. Тоже хорошо для здоровья».

«Все просто очень законопослушно любят и чтят Конституцию и «празднуют» её!))

Остальные просто констатируют:

«К вечеру пробка растянется до Киева))))»

«Спасибо за инфо. Чуть сам не поехал:)»

«Да, там сейчас все забито! И пляжи, и транспорт. Без масок (знакомая вернулась только оттуда)…»

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, на трассе Киев — Одесса действительно образовалась пробка. Во-первых, по причине переизбытка автотранспорта (в особенности в районе Хаджибейского лимана), а во-вторых, из-за ДТП, случившегося на другом участке дороги.

На 65-м километре BMW X3 столкнулся с грузовиком Renault Magnum 480, в результате фура перевернулась и заблокировала движение.

«ДТП произошло потому, что водитель иномарки при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество грузовику. Водитель Renault Magnum 480, в свою очередь, пытался избежать столкновения, однако безуспешно. Как следствие, Renault перевернулся и лег сразу на двух полосах движения», — прокомментировали в полиции.

Уставшие от таких «тягостей» автопутешественники терпеливо ожидают возможности завершить поездку и окунуться в море. Самое синее в мире (правда, слегка подкрашенное нефтью, вытекшей из танкера Delfi, лежащего у одного из пляжей). А главное, очень надеются вовремя вернуться домой, к понедельнику.

Напомним, что специалисты Госпродпотребслужбы рекомендуют воздержаться от купания на городских пляжах Одессы и курорта Затока из-за несоответствия воды санитарным нормам.

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter