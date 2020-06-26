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Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину
В Израиле появились новые подробности о плане урегулирования конфликта с Палестиной. Заявлено, что план по присоединению Израилем территорий, который должен стартовать 1 июля, не будет включать Иорданскую долину. Интерес Израиля ограничивается двумя-тремя поселениями, но что это за поселения, не указывается.
Об этом сообщает израильское агентство Ynetnews.
Израильский телеканал Keshet 12, ссылаясь на свои источники, полагает, что в число упомянутых поселений войдет территория исторической области Гуш-Эцион к югу от Иерусалима, а к административным границам Иерусалима присоединится муниципалитет Маале-Адумим.
Напомним, президент США Дональд Трамп, предлагая план по ближневосточному урегулированию, назвал его «сделкой века». План предполагает передел Иудеи и Самарии. Согласно тому же плану от Палестины требовалось признать государство Израиль и распространение его суверенитета на большую часть долины реки Иордан.
В Израиле сразу заявили о плане Трампа как об уникальном шансе. Другие государства, а также представители ООН взяли паузу для изучения документов.
Фото wikimedia.org106
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