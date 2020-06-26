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Спорт

Знаменитый экс-футболист «МЮ», побивший рекорд Пеле, продает с аукциона свои трофеи (фото)

21:12 26 июня 2020
Норман Уайтсайд

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед», 55-летний Норман Уайтсайд, в свое время побивший рекорд легендарного Пеле, выставил на торги свои памятные вещи и трофеи, чтобы обеспечить себе безбедную старость.

«Я получаю небольшую пенсию, да и в годы карьеры заработал немного. Поэтому хочу не переживать за свою старость», — объяснил свое решение в комментарии dailymail.co.uk двукратный обладатель Кубка Англии Норман Уайтсайд.

На аукцион Ewbank's, который состоится 29 июля, экс-футболист выставил сразу 60 лотов, от продажи которых планирует выручить примерно 140 тысяч фунтов стерлингов (более 170 тысяч долларов).

Звездный лот — медаль победителя Кубка Англии 1985 года. Также среди предметов, выставленных на торги, — бутсы футболиста, в которых Норман забил победный мяч в том финале на «Уэмбли», памятная футболка «МЮ» и его первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед», в составе которого футболист дебютировал в 16 лет.

Также любой желающий может приобрести игровые футболки звезд футбола — француза Мишеля Платини и немца Карла-Хайнца Румменигге, привезенные Уайтсайдом с чемпионата мира, майки игроков сборной Англии Брайана Робсона и Рэя Уилкинса, а также футболка Северной Ирландии, в которой сам форвард провел свою первую игру за национальную команду на ЧМ-1982.

Отметим, что уроженец Северной Ирландии, которому в свое время прочили славу Джорджа Беста, вынужден был завершить карьеру в 26 лет после тяжелой травмы колена и 13 (!) перенесенных операций.

На чемпионате мира по футболу 1982 года в матче с Югославией он впервые надел футболку национальной команды, став в 17 лет и 41 день самым юным игроком в истории мировых первенств (превзошел достижение Пеле, державшееся 24 года). Рекорд Уайтсайда не побит до сих пор.

В этой футболке Норман Уайтсайд на ЧМ-1982 побил рекорд легендарного Пеле

Кстати, после раннего завершения карьеры Норман Уайтсайд окончил университет, став специалистом по спортивным травмам ног.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Франции продал с аукциона золотую медаль ЧМ-2018.

Фото Ewbanks BNPS

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