Происшествия

САП просит для задержанного экс-главы Кировоградской ОГА арест с залогом в 12 миллионов

Уволенный президентом глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь находится под следствием. Специальная антикоррупционная прокуратура подозревает экс-чиновника в получении неправомерной выгоды.

САП настаивает, что и бывший глава области, и второй задержанный — чиновник Кировоградской ОГА — должны быть взяты под стражу. Прокуроры предлагают назначить подследственным залоги в 12 миллионов и 8 миллионов гривен.

Напомним, Балонь 26 июня был отправлен в отставку. В НАБУ утверждают, что областные чиновники в сговоре друг с другом предлагали одному из региональных руководителей выплатить им 1,8 млн грн, а взамен получить невмешательство в деятельность.

Фото andriibalon/Facebook

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