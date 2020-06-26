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Украина

В Украине "со сдержанным оптимизмом" отнеслись к передаче Ираном Франции "черных" ящиков сбитого "Боинга"

22:09 26 июня 2020
черный ящик

Украина со сдержанным оптимизмом относится к согласию Ирана передать на расшифровку во Францию «черные ящики» со сбитого «Боинга» МАУ. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

Енин объяснил, что не спешить с оптимизмом Украину вынуждает тот факт, что в марте Иран уже давал похожие обещания, но пока самописцы все еще в Тегеране и все еще не расшифрованы.

Тем не менее, Украина довольна, что появилась надежда поставить точку в расследовании причин катастрофы. «Профессиональная расшифровка черных ящиков, которую может сделать Франция с участием лучших экспертов из Украины и других стран, — необходимый шаг для завершения технического расследования сбивания украинского самолета в небе над Тегераном», — заявил замминистра.

Французское Бюро расследований и анализа обещает, что работы над расшифровкой самописцев с украинского «Боинга» начнутся 20 июля.

Напомним, «Боинг» МАУ был сбит в небе над Ираном 8 января. На борту самолета находились 167 пассажиров (двое украинцев) и 9 членов экипажа (граждане Украины). Все погибли. 11 января Иран признал, что самолет был сбит ракетой «стражами исламской революции».

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