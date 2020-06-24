27 июня 2020

Как это ни парадоксально звучит, но когда порой нам кажется, что выхода из сложившейся ситуации нету (ну, просто вообще), мы даже не задумываемся о том, что именно таким образом судьба даёт нам ещё один шанс прорваться. Сегодня, когда во многих странах отмечается Всемирный День рыболовства, решил я рассказать вам историю об одном рыбаке. Историю, которая многих заставит задуматься о нас самих.

На берегу горной реки жил рыбак с большой семьёй. До поры до времени дела у него шли неплохо. Выловленной рыбы и на семью хватало, и на продажу оставалось достаточно. Но однажды ушла рыба из реки и наступили для рыбака непростые времена. С утра до ночи он только тем и занимался, что чинил прохудившуюся лодку в надежде на то, что она, кормилица, вскоре снова будет приносить ему удачу и пропитание.

Как-то раз попросился к рыбаку на ночлег старец. Принял его хозяин радушно. И ужином накормил, хотя еды уже едва на всех хватало, и спать на самом удобном месте уложил. Прощаясь, старец спросил, может ли он чем-либо отблагодарить рыбака за такую доброту. Усмехнулся рыбак и, видя, сколь беден гость, просто попросил совета: как дальше жить, когда и лодка прохудилась, и рыба практически вся ушла?

— Вижу, человек ты мудрый. Подскажи, как из этой нищеты выбраться мне.

— А ты лодку свою возьми да и… утопи, — загадочно сказал старик и пошёл своей дорогой.

Наверное, дед совсем уже из ума выжил, если советует такое рыбаку, подумал хозяин лодки и снова принялся за её починку. Дела его совсем плохи стали, когда однажды обрушившаяся на их селение буря таки утопила его старую лодку. И тогда, собрав всё семейство, отправился рыбак на поиски лучшей жизни. Преодолев долгий путь, на берегу моря остановился он в рыбацком посёлке. Лодок там было огромное множество — и больших, и малых, и старых, и новёхоньких. Правда, многие из них требовали текущего или даже капитального ремонта, а с хорошими мастерами там как-то не сложилось. И оказалось, что наш рыбак с его-то умением ремонтировать лодки сразу пришёлся в этом посёлке, как говорится, ко двору. Отбоя не было от заказов отремонтировать то шхуну, то небольшую лодчонку. Порой даже загодя люди стали записываться в очередь к отцу большого семейства, прослывшего вскоре во всей округе классным мастером. И каждый вечер, поужинав за большим семейным столом с детьми и внуками, садился наш рыбак на крыльце своего большого нового дома, раскуривал резную трубку и, крепко затянувшись, вспоминал загадочный совет старца: хочешь начать новую жизнь — утопи старую лодку…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.