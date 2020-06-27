- 09:46 На киевском железнодорожном вокзале горел человек: первые подробности и видео с места ЧП
- 09:31 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:19 Убийство Хангошвили: в Германии вышли на след второго киллера, связанного с ФСБ
- 09:17 Во Львове от коронавируса умерла руководитель городского лабораторного центра, где заболели почти все врачи
- 08:19 Большая вода добралась до Тернопольщины: счет подтопленных сел пошел на десятки
- 08:18 Кризиса не выдержала даже «контрабанда»: в Одессе закрывается уникальный музей
- 08:02 В Крыму российским военным меня сдал бывший офицер ВМС Украины, — вице-адмирал Сергей Гайдук
- 07:50 В Украине могут ввести уголовную ответственность за непризнание оккупации Крыма
- 07:20 Жара до +32 и ливни с грозами: синоптики рассказали о погоде на выходных
- 06:57 "Застряли" на КПВВ: в "серой зоне" между Украиной и "ДНР" вынуждены ночевать несколько десятков людей
- 06:05 Герои, а не зас.анцы: автоперевозчики ответили Зеленскому на оскорбление и задали ему неудобные вопросы
- 05:55 В Украине готовят больницы второй и третьей волны: названа причина
Убийство Хангошвили: в Германии вышли на след второго киллера, связанного с ФСБ
В Германии вышли на след второго подозреваемого в громком убийстве в Берлине. В причастности к расстрелу чеченца Зелимхана Хангошвили в берлинском парке в августе 2019 года подозревается россиянин, житель Санкт-Петербурга Роман Д.
Как сообщает Deutsche Welle, первым задержанным по делу об убийстве стал россиянин Вадим Красиков. Теперь в поле зрения следствия попал «коллега» Красикова. Мужчина указал в заявке на шенгенскую визу то же самое место работы — петербургскую фирму «Руст» с признаками фиктивности.
Документы на загранпаспорт и визу Красиков и Роман Д. подали в один день. Более того, биллинг мобильных телефонов россиян показал, что оба за несколько месяцев до убийства в Берлине находились в Орехове-Зуеве Московской области, где тренируется спецназ ФСБ.
Напомним, чеченец Хангошвили в России был обвинен в терроризме и в 2015 году уехал в Германию. 23 августа 2019 года Хангошвили застрелили в берлинском парке Малый Тиргартен. Была найдена связь арестованного подозреваемого с российскими спецслужбами. Считается, что предполагаемый киллер ранее служил в спецназе ФСБ «Вымпел».151
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Во Львове от коронавируса умерла руководитель городского лабораторного центра, где заболели почти все врачи
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...