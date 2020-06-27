Убийство Хангошвили: в Германии вышли на след второго киллера, связанного с ФСБ

Мир

В Германии вышли на след второго подозреваемого в громком убийстве в Берлине. В причастности к расстрелу чеченца Зелимхана Хангошвили в берлинском парке в августе 2019 года подозревается россиянин, житель Санкт-Петербурга Роман Д.

Как сообщает Deutsche Welle, первым задержанным по делу об убийстве стал россиянин Вадим Красиков. Теперь в поле зрения следствия попал «коллега» Красикова. Мужчина указал в заявке на шенгенскую визу то же самое место работы — петербургскую фирму «Руст» с признаками фиктивности.

Документы на загранпаспорт и визу Красиков и Роман Д. подали в один день. Более того, биллинг мобильных телефонов россиян показал, что оба за несколько месяцев до убийства в Берлине находились в Орехове-Зуеве Московской области, где тренируется спецназ ФСБ.

Напомним, чеченец Хангошвили в России был обвинен в терроризме и в 2015 году уехал в Германию. 23 августа 2019 года Хангошвили застрелили в берлинском парке Малый Тиргартен. Была найдена связь арестованного подозреваемого с российскими спецслужбами. Считается, что предполагаемый киллер ранее служил в спецназе ФСБ «Вымпел».

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