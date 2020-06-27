26.54 / 26.79 29.58 / 30.06
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На киевском железнодорожном вокзале горел человек: первые подробности и видео с места ЧП

9:46 27 июня 2020
вокзал

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале горел человек. ЧП произошло около 22 часов 26 июня возле пятой платформы. Предполагают, что мужчина мог принадлежать к сообществу зацеперов и пострадал, когда пытался проехать на крыше или сбоку вагона.

Как сообщает ТСН, находившиеся рядом люди попытались сбить огонь. Видео сняли пассажиры из проезжавшего поезда.

Видео содержит нецензурную лексику (18+)

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чем привлекает молодых людей «зацепинг» и почему они не отказываются от опасного хобби.

В основном фанаты зацепинга получают травмы от поражения электрическим током на крыше вагона. Железнодорожники считают, что с рискованным подростковым хобби можно бороться, проводя разъяснительную работу среди школьников.

101

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

вокзал

На киевском железнодорожном вокзале горел человек: первые подробности и видео с места ЧП

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Больница

Во Львове от коронавируса умерла руководитель городского лабораторного центра, где заболели почти все врачи

Павел Савенко

В Днепре полковник полиции застрелился в собственной квартире

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер