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На киевском железнодорожном вокзале горел человек: первые подробности и видео с места ЧП
В Киеве на центральном железнодорожном вокзале горел человек. ЧП произошло около 22 часов 26 июня возле пятой платформы. Предполагают, что мужчина мог принадлежать к сообществу зацеперов и пострадал, когда пытался проехать на крыше или сбоку вагона.
Как сообщает ТСН, находившиеся рядом люди попытались сбить огонь. Видео сняли пассажиры из проезжавшего поезда.
Видео содержит нецензурную лексику (18+)
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чем привлекает молодых людей «зацепинг» и почему они не отказываются от опасного хобби.
В основном фанаты зацепинга получают травмы от поражения электрическим током на крыше вагона. Железнодорожники считают, что с рискованным подростковым хобби можно бороться, проводя разъяснительную работу среди школьников.101
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