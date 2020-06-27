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Происшествия

Из Индии в Украину пытались контрабандой переправить партию уникальных черных бриллиантов (фото)

12:03 27 июня 2020
бриллианты

В Киеве таможенники перехватили крупную партию уникальных черных бриллиантов. Посылка с дорогими камнями, очень популярными у ювелиров, была отправлена из Индии в Украину экспресс-почтой. Отправитель пытался выдать бриллианты за дешевые синтетические камни и оценил их в восемь долларов.

камни

В посылке были обнаружены пятнадцать пакетиков с камнями разного размера и веса. Киевская таможня сообщила в Facebook, что в Индии цены на черные бриллианты могут стартовать с тысячи долларов, а в Европе обработанные драгоценные камни стоят значительно дороже.

камни

Камни общим весом 90,32 карата изъяты. Пока что бриллианты проверили лишь на детекторе драгоценных камней. Точную стоимость груза должны оценить специалисты-геммологи. Дальнейшую судьбу посылки определит суд.

камни

Напомним, ранее бриллианты были обнаружены в посылке из Китая. Отправитель пытался спрятать камни среди стопки документов.

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бриллианты

Из Индии в Украину пытались контрабандой переправить партию уникальных черных бриллиантов (фото)

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