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Из Индии в Украину пытались контрабандой переправить партию уникальных черных бриллиантов (фото)
В Киеве таможенники перехватили крупную партию уникальных черных бриллиантов. Посылка с дорогими камнями, очень популярными у ювелиров, была отправлена из Индии в Украину экспресс-почтой. Отправитель пытался выдать бриллианты за дешевые синтетические камни и оценил их в восемь долларов.
В посылке были обнаружены пятнадцать пакетиков с камнями разного размера и веса. Киевская таможня сообщила в Facebook, что в Индии цены на черные бриллианты могут стартовать с тысячи долларов, а в Европе обработанные драгоценные камни стоят значительно дороже.
Камни общим весом 90,32 карата изъяты. Пока что бриллианты проверили лишь на детекторе драгоценных камней. Точную стоимость груза должны оценить специалисты-геммологи. Дальнейшую судьбу посылки определит суд.
Напомним, ранее бриллианты были обнаружены в посылке из Китая. Отправитель пытался спрятать камни среди стопки документов.201
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