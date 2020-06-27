В Полтаве легковушка на большой скорости таранила ряд припаркованных авто (фото, видео)

Происшествия

В пятницу, 26 июня, около 19:00 напротив остановки «Мотель» на улице Ивана Мазепы в Полтаве автомобиль Hyundai Coupe врезался в ряд припаркованных автомобилей. Напомним, ранее в тройном ДТП на выезде из Полтавы пострадали пять человек.

В результате столкновения на ул. Мазепы механические повреждения получили ВАЗ-2109 и Skoda Octavia. От удара ВАЗ, оказавшийся первым на пути «гонщика», перевернулся и отлетел на газон. Хорошо, что в этот момент в машине никого не было. А вот в салоне Skoda находились три пассажира — 33-летняя женщина с двумя детьми 15-ти и 13-ти лет.

— Потерпевшие, по предварительным выводам медиков, отделались испугом и незначительными телесными повреждениями, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. — Виновник же происшествия — 28-летний полтавчанин — оказался в реанимации. Молодого человека сильно зажало в покореженном автомобиле, и чтобы извлечь его, пришлось вызывать спасателей.

Момент жуткой аварии попал на видеорегистратор одного из транспортных средств, стоявшего с противоположной стороны улицы. Судя по этой записи, водитель Hyundai превысил скорость и не справился с управлением.

Что явилось причиной нарушения Правил дорожного движения, будет известно после проведения ряда экспертиз, в том числе и экспертизы биологических материалов. Не исключено, что человек находился под влиянием алкоголя или психотропных препаратов.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее на трассе Киев — Харьков в Полтавской область джип с пьяным водителем налетел на маршрутку. Два человека погибли, более 10 получили травмы. Момент трагедии попал на видео.

Фото «Підслухано в Полтаві»

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