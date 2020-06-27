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Происшествия

В Киеве неадекват перерезал в квартире газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку (фото)

13:17 27 июня 2020
дом

В Киеве после трагедии в многоэтажке на Позняках чуть не случился новый взрыв газа в жилом доме. В ночь на 27 июня житель «хрущевки» в Соломенском районе города открыл краны газовой плиты и угрожал взорвать здание. В дальнейшем, чтобы помещение интенсивнее наполнялось газом, был перерезан гибкий шланг, ведущий к плите.

газ

Как сообщает «Киевгаз», аварийную бригаду на улицу Преображенскую, 10/17, вызвал отец неадекватного мужчины. Вместе с газовщиками в квартиру прибыла еще и полиция.

газ

Квартиру экстренно отключили от газоснабжения. Угроза для 50 семей в доме была ликвидирована.

газ

Напомним, после взрыва в многоэтажке на столичных Позняках инциденты с системами газоснабжения находятся в зоне особого внимания. Так, в Херсоне контролер газкомпании предотвратила взрыв, вовремя выявив загазованность в одном из подъездов дома.

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