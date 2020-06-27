Мир

Еще один аргумент: на суде по делу о трагедии МН17 обнародовали новый разговор боевиков

В Нидерландах отложили до 3 июля слушания по делу о сбитом малайзийском «Боинге». В последний день перед перерывом в заседаниях обвинение представило записи телефонных разговоров боевиков. Записи проливают свет на то, как террористы планировали выкручиваться из истории со сбитым пассажирским лайнером. Прокуроры считают аудио самым убедительным на сегодняшний день доказательством вины подсудимых.

Расшифровку телефонных переговоров приводит нидерландский сайт NRC. Согласно этим записям в 16.48 17 июля, вскоре после крушения «Боинга» MH17, подозреваемый по делу Леонид Харченко звонит Сергею Дубинскому. «Мы на месте. Мы уже сбили „Сушку“», — докладывает Харченко.

В 19.52 Дубинский вызывает Олега Пулатова и спрашивает: «Скажите, стрелял наш „Бук“ или нет?» Пулатов на это отвечает: «Бук» сбил «Сушку» после того, как «Сушка» сбила «Боинг».

Эту же версию Дубинский сразу же озвучивает главному подозреваемому по делу Игорю Гиркину: «Сушка попала в „Боинг“, а после этого мы попали в „Сушку“ из нашего „Бука“. Хорошие новости, да, Игорь?».

Гиркин, в отличие от своего собеседника, встревожен: «Я не знаю, я, честно говоря, не верю этому».

У Дубинского на это свои аргументы: «Нас все равно обвинят, что мы сбили его, если вы понимаете, о чем я».

Напомним, самолет, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года. Обвиняемыми по делу являются четверо: трое россиян — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также обладатель украинского паспорта Леонид Харченко.

Слушания начались в Нидерландах весной 2020 года. Обвиняемые в суде не присутствуют. Пулатова представляют его нидерландские адвокаты.

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