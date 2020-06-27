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Происшествия

В полиции рассказали подробности о зацепере, едва не погибшем на киевском вокзале

14:31 27 июня 2020
поезд

Молодой мужчина, пострадавший вечером на Центральном железнодорожном вокзале Киева, пытался пробежаться по крыше вагона, а там получил сильнейший удар током. Одежда мужчины загорелась, в одно мгновение он превратился в «живой факел», и именно этот момент засняли пассажиры проезжавшего мимо поезда.

Как сообщает полиция Киева, личность пострадавшего установлена — это 26-летний уроженец Черновицкой области. После ЧП мужчину с сильными ожогами тела отправили в больницу.

Последствия для молодого «зацепера» могли быть куда трагичнее, если бы на помощь ему не пришли прохожие и работники полиции. Вместе они сбили пламя на мужчине и вызвали скорую помощь.

Напомним, в полиции «ФАКТАМ» сообщили, что к уголовной ответственности зацеперов привлечь невозможно. Максимум, что им грозит, это штраф. А потому в опасное увлечение вовлекается все больше молодых людей. В апреле в Полтаве погиб 22-летний местный житель, когда на крыше вагона попал в электрическую дугу напряжением 27 тысяч вольт.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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