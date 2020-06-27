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"Я — клоун, а не оппозиционер": росСМИ тиражируют неожиданное признание Ефремова о Путине

17:06 27 июня 2020
Михаил Ефремов

Российский актер Михаил Ефремов, недавно перенесший сердечный приступ, через адвоката Эльмана Пашаева заявил, что «в его деле нет никакой политической подоплёки».

«За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили. Произошло ДТП, и в нём разберутся следствие и суд. Вот что он говорил мне и попросил предать гласности при первой же возможности: «Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», — разъяснил адвокат Пашаев позицию Ефремова.

Российский актер не считает себя оппозиционером.

«Когда я процитировал подзащитному несколько вопросов ваших коллег о его стихотворениях на канале „Гражданин поэт“, в которых он критикует власть, то Михаил мне ответил так: „Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа“. При этом он отметил, что клоун — это не оскорбление, а за чтение чужих стихотворений он получал деньги и даже не задумывался, что это чей-то инструмент. По его словам, такого рода стихи писали и про Горбачева, и про Ельцина, и о других политических деятелях, и разного рода событиях», — сказал адвокат Ефремова.

Как писали «ФАКТЫ», после смертельного ДТП суд отправил Ефремова под домашний арест Актер обратился к семье погибшего и попросил прощения, но родственники Захарова отказались принимать помощь актера. Его адвокат тогда заявил, что Ефремов очень плохо себя чувствует, отказался от помощи медиков.

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