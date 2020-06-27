"Я — клоун, а не оппозиционер": росСМИ тиражируют неожиданное признание Ефремова о Путине

Мир

Российский актер Михаил Ефремов, недавно перенесший сердечный приступ, через адвоката Эльмана Пашаева заявил, что «в его деле нет никакой политической подоплёки».

«За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили. Произошло ДТП, и в нём разберутся следствие и суд. Вот что он говорил мне и попросил предать гласности при первой же возможности: «Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», — разъяснил адвокат Пашаев позицию Ефремова.

Российский актер не считает себя оппозиционером.

«Когда я процитировал подзащитному несколько вопросов ваших коллег о его стихотворениях на канале „Гражданин поэт“, в которых он критикует власть, то Михаил мне ответил так: „Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа“. При этом он отметил, что клоун — это не оскорбление, а за чтение чужих стихотворений он получал деньги и даже не задумывался, что это чей-то инструмент. По его словам, такого рода стихи писали и про Горбачева, и про Ельцина, и о других политических деятелях, и разного рода событиях», — сказал адвокат Ефремова.

Как писали «ФАКТЫ», после смертельного ДТП суд отправил Ефремова под домашний арест Актер обратился к семье погибшего и попросил прощения, но родственники Захарова отказались принимать помощь актера. Его адвокат тогда заявил, что Ефремов очень плохо себя чувствует, отказался от помощи медиков.

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