26.60 / 26.81 29.64 / 30.08
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

9:54 26 июня 2020
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом из-за смертельного ДТП, перенес сердечный приступ. Российскому актеру стало плохо 25 июня. В этот день ровно год назад в возрасте 81 год умерла его мать, актриса Алла Покровская, которую он обожал и побаивался. Адвокат актера Эльман Пашаев сказал, что Ефремов очень переживает, так и не решился просить следователя разрешения побывать на могиле матери в годовщину ее смерти.

Несмотря на плохое самочувствие, актер запретил своим близким вызвать скорую. Утром ему стало лучше.

Адвокат подчеркивает, что Ефремов находится в подавленном состоянии. Ранее актер обратился в видео к семье погибшего водителя Сергея Захарова, он просил прощения и обронил фразу: «Хорошо, что мама этого не увидела».

Кроме того, нервы Ефремову треплет и дочь Анна-Мария. Она резко высказалась о намерении отца «усыновить детей» Захарова.

«Бать, ну куда нам ещё детей», — написала она в сети. А защитника отца обвинила в некомпетентности. Пашаев объяснил, что актер намерен помогать семье погибшего.

222

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Ефремов

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Вадим Дубовской

"Иди работай! Тебе такую страну доверили!" Известный дальнобойщик жестко ответил Зеленскому (видео)

Меган Маркл и принц Гарри

«Жалкого» и «слабого» принца Гарри использует расчетливая Меган Маркл – в продажу вышла новая книга (видео)

Мужчина в отделении полиции

В Киеве автохам плюнул в другого водителя: нарушителя нашли и наказали (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер