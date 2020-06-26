У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Мир

Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом из-за смертельного ДТП, перенес сердечный приступ. Российскому актеру стало плохо 25 июня. В этот день ровно год назад в возрасте 81 год умерла его мать, актриса Алла Покровская, которую он обожал и побаивался. Адвокат актера Эльман Пашаев сказал, что Ефремов очень переживает, так и не решился просить следователя разрешения побывать на могиле матери в годовщину ее смерти.

Несмотря на плохое самочувствие, актер запретил своим близким вызвать скорую. Утром ему стало лучше.

Адвокат подчеркивает, что Ефремов находится в подавленном состоянии. Ранее актер обратился в видео к семье погибшего водителя Сергея Захарова, он просил прощения и обронил фразу: «Хорошо, что мама этого не увидела».

Кроме того, нервы Ефремову треплет и дочь Анна-Мария. Она резко высказалась о намерении отца «усыновить детей» Захарова.

«Бать, ну куда нам ещё детей», — написала она в сети. А защитника отца обвинила в некомпетентности. Пашаев объяснил, что актер намерен помогать семье погибшего.

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