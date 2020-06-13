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"Не знаю, как жить дальше": Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего в ДТП (видео)
Известный российский актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, а также у поклонников и всех сочувствующих ему людей.
Его видеообращение опубликовано на Youtube-канале «Гражданин поэт».
«Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу, хотя знаю, что не простят», — сказал артист.
При этом он пообещал поддерживать семью Захарова, — если они примут помощь.
Он добавил, что готов помочь им всеми возможными средствами, если они примут, и это будет попытка искупить вину, а не откупиться.
Также Ефремов подчеркнул, что садиться за руль «по пьянке» непростительно и это огромное горе, когда гибнет невинный человек.
Актёр заявил, что не собирается использовать свои знакомства, чтобы избежать наказания, и «отмазаться» не выйдет, поскольку инцидент видела вся страна. Виновник аварии сказал, что не знает, как жить дальше.
«Мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил… Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста», — резюмировал артист.
Напомним, что резонансное ДТП в центре Москвы произошло около 22 часов 8 июня. Видео с городских камер наблюдения показало, что джип актёра Михаила Ефремова пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице, Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь актера Михаила Ефромова Анна-Мария обрушилась с бранью на телеведущего из-за программы «Прямой эфир», посвященной аварии с пьяным Ефремовым. Она возмутилась выпуском передачи и назвала работу ведущего «цирком уродов».125
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