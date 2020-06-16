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«Очень плохо себя чувствует»: адвокат рассказал о состоянии Ефремова после смертельного ДТП

9:48 16 июня 2020
Михаил Ефремов

Российский актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в Москве, очень плохо себя чувствует.

Об этот российскому «Пятому каналу» рассказал адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова.

«К нему абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого, потому что ему очень плохо. И душевно, и физически. Это крайне тяжело», — подчеркнул Пашаев.

Он также отметил, что к врачам Ефремов обращаться не хочет.

Ранее Пашаев рассказал, что Ефремов напился перед ДТП из-за смерти друга. Имя друга адвокат отказался назвать, но подчеркнул, что актер готов понести наказание.

«Он очень сильно переживает. Думает, как помочь семье погибшего», — отметил Пашаев.

Напомним, что в результате ДТП пострадал водитель службы доставки Сергей Захаров, который позже умер в больнице.

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