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Мир

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 миллионов

9:19 28 июня 2020
Коронавирус

Общее количество выявленных случаев инфицирования острой коронавирусной болезнью COVID-19 в мире достигло 10 086 925 миллионов человек. Это следует из данных Worldometer.

Так, на данный момент из-за коронавирусной инфекции во всем мире скончалось 500 162 человека. Число выздоровевших составляет 5 423 883 человека, а заболевание в активной фазе протекает у 4 128 288 человек.

США продолжают оставаться эпицентром пандемии. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Штатах составляет 2 587 479 человек. Из-за опасной болезни скончались 128 074 американцев.

Как писали «ФАКТЫ», еще неделю назад число заразившихся новым коронавирусом в мире было на один миллион меньше. Так, вечером 21 июня число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 9 миллионов человек.

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