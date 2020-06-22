Мир

Лето не спасает: в мире уже более 9 млн случаев заражения коронавирусом

Вечером 21 июня число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 9 миллионов человек. Многие полагали, что с приходом летней жары пандемия пойдет на спад. По соцсетям гуляет уверенность, что COVID-19 не любит высокую температуру воздуха. Однако статистика показывает, что скорость распространения коронавируса по планете только растет. Еще один миллион случаев заражения добавился всего за шесть суток!

По состоянию на утро 22 июня выявлено уже 9 миллионов 51 тысяча 535 инфицированных. Скончались 470 тысяч 795 больных. Выздоровели 4 миллиона 841 тысяча 939 пациентов. Эти случаи считаются завершенными. Уровень смертности за неделю не изменился и составляет 9%.

Активными или незавершенными остаются 3 миллиона 738 тысяч 802 случая. Причем в тяжелом или критическом состоянии находятся 54 тысячи 734 больных (1%).

Количество стран мира, в которых число инфицированных превышает 100 тысяч человек, возросло с 16 до 18.

Абсолютным лидером остаются США (население 331 миллион человек) — 2 миллиона 356 тысяч 657 случаев заражения. Скончались 122 тысячи 247 больных. Выздоровели 989 тысяч 355 пациентов. Активными остаются 1 миллион 254 тысячи 55 случаев. В критическом состоянии находятся 16 тысяч 477 больных. Проведено 28 миллионов 492 тысячи тестов.

Бразилия (население 212,5 миллиона человек) занимает второе место. Здесь число инфицированных превысило миллион и составляет теперь 1 миллион 86 тысяч 990 человек. Скончались 50 тысяч 659 больных. Выздоровели 579 тысяч 226 пациентов. Активными остаются 457 тысяч 105 случаев. В критическом состоянии находятся 8 тысяч 318 больных. Проведено 2 миллиона 430 тысяч тестов.

Россия (население 146 миллионов человек) на третьем месте. Выявлено 584 тысячи 680 инфицированных. Скончались 8 111 больных. Выздоровели 339 тысяч 711 пациентов. Активными остаются 236 тысяч 858 случаев. В критическом состоянии находятся 2 300 больных. Проведено 17 миллионов тестов.

На четвертое месте Индия (население 1 миллиард 380 миллионов человек). Здесь выявлено 426 тысяч 910 инфицированных. Скончались 13 тысяч 703 больных. Выздоровели 237 тысяч 252 пациента. Активными остаются 175 тысяч 955 случаев. В критическом состоянии находятся 8 944 больных. Проведено 7 миллионов тестов.

Великобритания (население 67,9 миллиона человек) занимает пятое место в мире и лидирует в Западной Европе. Выявлено 304тысячи 330инфицированных. Скончались 42тысячи 632больных. Британские власти не предоставляют данных по выздоровевшим и активным случаям. В критическом состоянии находятся 379 пациентов. Проведено 7 миллионов 890 тысяч тестов.

В этот список 18 стран входят также Испания (население 46,8 миллиона человек, выявлено 293 тысячи 352 зараженных), Перу (население 33 миллиона человек, выявлено 254 тысячи 936 зараженных), Чили (население 19,1 миллиона человек, выявлено 242 тысячи 355 зараженных), Италия (население 60,5 миллиона человек, выявлено 238 тысяч 499 зараженных), Иран (население 83,9 миллиона человек, выявлено 204 тысячи 952 зараженных), Германия (население 83,8 миллиона человек, выявлено 191 тысяча 575 зараженных), Турция (население 84,3 миллиона человек, выявлено 187 тысяч 685 зараженных), Пакистан (население 220,1 миллиона человек, выявлено 181 тысяча 88 зараженных), Мексика (население 128,9 миллиона человек, выявлено 180 тысяч 545 зараженных), Франция (население 65,3 миллиона человек, выявлено 160 тысяч 377 зараженных), Саудовская Аравия (население 34,8 миллиона человек, выявлено 157 тысяч 612 зараженных). И за неделю список пополнили Бангладеш (население 164,6 миллиона человек, выявлено 112 тысяч 306 зараженных) и Канада (население 37,7 миллиона человек, выявлено 101 тысяча 337 инфицированных).

Произошли изменения и в бывших советских республиках. Безусловным лидером по всем показателям является Россия. Второе место занимает Беларусь (население 9,5 миллиона человек). Инфицировано 58 тысячи 505 человек (24-е место в мире). Скончались 346 больных (официальные данные). Выздоровели 37 тысяч 666 пациентов. Активными остаются 20 тысяч 493 случая. В критическом состоянии находятся 89 больных. Проведено 861 тысяча тестов.

Украина (население 43,7 миллиона человек) находится на третьем месте. Выявлено 36 тысяч 560 инфицированных (35-е место в мире).

Далее следуют Армения (население 3 миллиона человек, выявлено 20 тысяч 268 зараженных), Казахстан (население 18,8 миллиона человек, выявлено 17 тысяч 732 зараженных), Молдова (население 4 миллиона человек, выявлено 14 тысяч 200 зараженных), Азербайджан (население 10,1 миллиона человек, выявлено 12 тысяч 729 зараженных), Узбекистан (население 33,4 миллиона человек, выявлено 6 315 зараженных), Таджикистан (население 9,5 миллиона человек, выявлено 5 457 зараженных), Киргизия (население 6,5 миллиона человек, выявлено 3 356 зараженных), Эстония (население 1,3 миллиона человек, выявлено 1 981 зараженный), Литва (население 2,7 миллиона человек, выявлено 1 798 зараженных), Латвия (население 1,9 миллиона человек, выявлено 1 111 зараженных), Грузия (население 4 миллиона человек, выявлено 906 зараженных).

Туркмения по-прежнему утверждает, что на ее территории не выявлено ни одного случая заражения новым коронавирусом.

За минувшую неделю Северная Америка обогнала Европу. В Северной Америке выявлено 2 миллиона 736 тысяч, в Европе — 2 миллиона 311 тысяч инфицированных. В Азии — 1 миллион 906 тысяч, в Южной Америке — 1 миллион 780 тысяч тысячи (добавился почти миллион за неделю!), в Африке — 309 тысяч, в Океании — 9,1 тысячи.

Между тем итальянский инфекционист Маттео Бассетти высказал предположение, что коронавирус теряет силу и может исчезнуть сам собой еще до появления вакцины. Напомним, в конце апреля подобную теорию изложил израильский ученый профессор Исаак Бен-Израэль. Он утверждал, что коронавирус уходит сам через 70 суток после начала эпидемии. Как видим, эта версия не подтвердилась.

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