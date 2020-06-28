Спорт

Чемпион Бразилии по футболу выжил после падения на машине с 200-метровой высоты (фото)

Двукратный чемпион и обладатель Кубка Бразилии по футболу, полузащитник «Крузейро» Энрике, которым в свое время интересовалось киевское «Динамо», попал в аварию, сообщает Globo Esporte.

По данным издания, автомобиль с 35-летним игроком свалился с 200-метровой высоты в национальном парке Serra do Rola-Moça. Land Rover Энрике упал со скалы, несколько раз перевернувшись. Для эвакуации футболиста в темное время суток потребовалось 16 человек.

Сам Энрике был дезориентирован и растерян, когда его спасли, и не смог рассказать о случившемся. Он был срочно доставлен в больницу Белу-Оризонти.

Удивительно, но, несмотря на тяжесть аварии, обследование не выявило у Энрике ни одного перелома. Однако он пробудет в больнице еще несколько дней под наблюдением врачей.

По словам главы спасательной бригады, конструкция Land Rover могла быть одним из факторов, из-за которых игрок не получил более серьезных травм. Словом, в рубашке парень родился.

В прошлом сезоне Энрике провел за «Крузейро» 33 матча в рамках бразильской серии A и не отметился результативными действиями. В 2011 футболиста вызывали в сборную Бразилии на товарищеский матч против шотландцев, но в национальной команде он так и не дебютировал.

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Фото globoesporte.globo.com

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