26.54 / 26.75 29.61 / 30.00
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Чемпион Бразилии по футболу выжил после падения на машине с 200-метровой высоты (фото)

10:16 28 июня 2020
Энрике

Двукратный чемпион и обладатель Кубка Бразилии по футболу, полузащитник «Крузейро» Энрике, которым в свое время интересовалось киевское «Динамо», попал в аварию, сообщает Globo Esporte.

По данным издания, автомобиль с 35-летним игроком свалился с 200-метровой высоты в национальном парке Serra do Rola-Moça. Land Rover Энрике упал со скалы, несколько раз перевернувшись. Для эвакуации футболиста в темное время суток потребовалось 16 человек.

Сам Энрике был дезориентирован и растерян, когда его спасли, и не смог рассказать о случившемся. Он был срочно доставлен в больницу Белу-Оризонти.

Удивительно, но, несмотря на тяжесть аварии, обследование не выявило у Энрике ни одного перелома. Однако он пробудет в больнице еще несколько дней под наблюдением врачей.

По словам главы спасательной бригады, конструкция Land Rover могла быть одним из факторов, из-за которых игрок не получил более серьезных травм. Словом, в рубашке парень родился.

В прошлом сезоне Энрике провел за «Крузейро» 33 матча в рамках бразильской серии A и не отметился результативными действиями. В 2011 футболиста вызывали в сборную Бразилии на товарищеский матч против шотландцев, но в национальной команде он так и не дебютировал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь «ПСЖ» Марцин Булка разбил в ДТП дорогущий «Ламборджини».

Фото globoesporte.globo.com

78

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин может запустить хитрый сценарий с выборами в Украине: генерал раскрыл детали

Путин может запустить хитрый сценарий с выборами в Украине: генерал раскрыл детали

Ольга Туний

Пресс-секретарь Разумкова выложила в сеть, как мчит с подругами по трассе со скоростью 155 км/час (фото)

Генрих Гиммлер и Адольф Гитлер

Самый ужасный преступник Третьего рейха: тайна смерти Генриха Гиммлера

генерал Маломуж

К захвату Херсонской области Путин не готов, но есть другая угроза, — генерал Маломуж

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер