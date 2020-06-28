Происшествия

Показуха, устроенная после отъезда Зеленского из Херсона, привела к автомобильному коллапсу в южных областях

К тому, что в летнее время поток автомобилей на магистралях южных областей Украины увеличивается в несколько раз, здесь уже привыкли. Однако таких масштабных заторов на дорогах, как в субботу, 27 июня, здесь не было давно. Например, в Николаеве вплоть до вечера невозможно было проехать по главным автотрассам, не простояв несколько часов в пробках.

Причиной тому, как оказалось, стала «непримиримая борьба» с незаконным передвижением большегрузных автомобилей, которую обозначил президент Владимир Зеленский, поставив задачу соответствующим службам в ходе своего визита в Херсон.

Как пишет издание «Новости-N», после отъезда главы страны, сотрудники «Укртрансбезпеки» совместно с патрульной полицией и СБУ принялись «ужесточать» взвешивание большегрузных автомобилей.

Все началось с пункта габаритно-весового контроля (ГВК) перед мостом через Днепр, на выезде из г. Олешки. К весовому комплексу выстроились многокилометровые очереди из фур. На весы заставляли заезжать даже тех, кто ехал «порожняком». При этом весы показывали что угодно, только не точный вес. Иногда получалось, что автомобиль с грузом весит значительно меньше, чем значится в сопроводительных документах. А при повторном взвешивании фиксировались совсем другие цифры с разницей в несколько тонн.

На пропускном пункте присутствовал глава «Укртрансбезпеки» Александр Погорелов, который приехал на Херсонщину вместе с Владимиром Зеленским. Активно помогали ему в этом процессе сотрудники Херсонского управления СБУ — они сами ходили с жезлами в руках и останавливали автомобили. Водители предъявили претензию: если взвешивание и дальше будет проходить в таком медленном темпе, то к утру не пропустят и трети машин, стоящих в очереди. А утром начнется «тепловой режим» и ехать вновь будет нельзя. «Что же нам, неделю здесь стоять?» — возмущались водители.

Проверяющим пришлось признать, что весы работают неправильно, поэтому предложил поехать на следующий ГВК, расположенный на выезде из Херсона. Однако и там история с неверными показаниями весов повторилась.

Водители стали крыть матом всех присутствующих «контролеров» и руководство страны. Несколько фур установили на весы и потребовали либо наладить нормальную работу, либо пропустить все машины без взвешивания.

Под утро, когда количество водителей, побросавших свои машины, и собравшихся вокруг ГВК, составило несколько сотен, фурам разрешили проехать без взвешивания.

Стоит отметить, что заложниками ситуации стали водители и пассажиры легковых авто.

Весь день улицы Николаева были забиты автотранспортом, продвигавшимся по 5−10 метров в час. Жара при этом достигала 35 градусов. Пробки рассосались только к вечеру.

Напомним, ранее Владимир Зеленский записал эмоциональное обращение к дальнобойщикам и напомнил им о неизбежности наказания за перегруженные фуры.

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