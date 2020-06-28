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Разъяренные фанаты титулованного клуба напали на своих футболистов (фото, видео)
Семикратный чемпион Венгрии по футболу «Дебрецен» (самая успешная команда страны последних 15 лет) вылетел из высшего дивизиона. В матче заключительного тура команда, цвета которой защищает украинский полузащитник Юрий Габовда, не смогла обыграть своего главного конкурента «Пакши» (1:1), хотя победа позволила бы «Дебрецену» остаться в элитном дивизионе (чемпионат Венгрии досрочно выиграл «Ференцварош», возглавляемый Сергеем Ребровым).
После финального свистка разъяренные болельщики хозяев выбежали на поле и начали срывать футболки с уставших игроков, делая это с применением силы, если спортсмены не слушали фанатов, сообщает Index.hu.
«Эй-эй-эй, не причиняйте боль футболистам. Пожалуйста, не причиняйте им боль», — объявил диктор по стадиону.
Сил полиции не хватало, чтобы усмирить толпу, поэтому спустя полторы минуты на газоне появился местный ОМОН. Ультрас «Дебрецена», бросавшие бутылки в сидевшего в VIP-ложе президента клуба, увидели приближение силовиков и моментально убежали обратно на трибуну хозяев. Омоновцы встали около фанатского сектора и не предпринимали никаких действий. А несколько игроков клуба в слезах пришли к трибуне и поаплодировали им.
Фанатов «Дебрецена» пришлось усмирять стражам правопорядка
Кстати, в прошлом сезоне «Дебрецен», в свое время выступавший в групповом турнире Лиги чемпионов, стал бронзовым призером.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский легионер «Ференцвароша» Александр Зубков забил шикарный мяч в поединке чемпионата Венгрии.
Фото index. hu288
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