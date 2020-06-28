«Динамо» на 92-й минуте проиграло в Чернигове «Десне»: видеообзор матча УПЛ

Спорт

В воскресенье, 28 июня, поединками в Мариуполе, Чернигове и Полтаве финишировал 28-й тур украинской премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 28-й тур

28 июля (воскресенье)

«Десна» (Чернигов) — «Динамо» (Киев) — 3:2 (Картушов, 12, Каргбо, 26, в свои ворота, Гитченко, 90+2 — Цыганков, 4, 86).

«Динамо»: Бущан, Караваев, Кадири, Шабанов, Кендзера, Андриевский (Дуэлунд, 63), Вербич, Шепелев (Сидорчук, 58), Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Каргбо (де Пена, 46).

В трех предыдущих встречах сезона «Десна» и «Динамо» неизменно отбирали друг у друга очки на его поле. Подопечные Александра Рябоконя после гостевой победы на «Олимпийском» (2:1) сыграли в столице вничью (1:1), а «бело-синие» одолели оппонента в Чернигове (1:0).

На сей раз в принципиальной дуэли претендентов на второе место, дающее право стартовать в квалификации Лиги чемпионов, «Десна» не досчиталась дисквалифицированного защитника Имерекова и получившего травму экс-динамовца Калитвинцева, а «Динамо» — сразу двух игроков обороны Миколенко и Попова, у которых проблемы со здоровьем. В то же время впервые в стартовом составе «бело-синих» вышел форвард Каргбо, а выздоровевший Цыганков вернулся в «основу».

Именно 15-й номер киевлян вывел гостей вперед уже на 4-й минуте, вколотив мяч в сетку ударом из пределов штрафной площадки.

Но уже на 12-й минуте «Десна» отыгралась. Караваев не уследил за Картушовым, и лучший ассистент команды из Чернигова со второй попытки таки огорчил Бущана — 1:1. Более того, вскоре Кузик после «обрезки» Шепелева не реализовал выход один на один с голкипером «Динамо».

И все-таки второй мяч побывал в воротах гостей, когда после подачи углового форвард киевлян Каргбо головой срезал мяч в свою «рамку» — 2:1. Вот так дебют бельгийца в УПЛ! Кстати, после этого соперники до конца первого тайма не нанесли в створ ворот друг друга ни одного удара.

Во втором тайме встречи, за которой наблюдали сидевшие на заборе фанаты обеих команд (четыре болельщика даже арендовали подъемный кран!), Михайличенко поочередно бросил в бой уругвайца де Пену, выздоровевшего капитана команды Сидорчука и датчанина Дуэлунда. И на 86-й минуте благодаря шикарному голу пяткой Цыганкова, забившего 12-й мяч в УПЛ, «Динамо» сравняло счет.

Но последнее слово все же оказалось за парнями Рябоконя. На 92-й минуте защитник Гитченко после подачи углового головой отправил мяч за шиворот Бущану — 3:2.

Концовка чемпионата страны обещает быть еще той. «Динамо», у которого в следующем туре встреча с «Шахтером» (Шабанов и Шепелев не сыграют из-за дисквалификации), опережает «Зарю» на два очка, а «Десну» — на три.

«Мариуполь» — «Днепр-1» — 2:1 (Корниенко, 23, Кащук, 45+3 — Хобленко, 66, с пенальти). На 65-й минуте удален Муравский («Мариуполь»).

Подопечные Александра Бабича горели желанием реабилитироваться за обидное поражение в полуфинале Кубка Украины с «Ворсклой». Да и восьмое место в УПЛ, дающее право сыграть в плей-офф за путевку в Лигу Европы, «Мариуполю» еще никто не гарантировал.

В итоге приазовская команда благодаря дебютному голу в УПЛ Корниенко и точному удару Кащука, котрому 29 июня исполнится 20 лет (оба — чемпионы мира U20!), прервала свою серию из трех поражений подряд в чемпионате Украины, сократив отставание от лидера второй шестерки «Днепра-1» до одного очка. Хотя в последние полчаса игры подопечным Бабича после удаления с поля за две желтые карточки Муравского и гола с пенальти Хобленко пришлось сражаться в меньшинстве.

«Ворскла» (Полтава) — «Олимпик» (Донецк) — 0:0.

Полтавчане вышли на игру с «Олимпиком» в статусе финалиста Кубка Украины. Но, видимо, подопечные Юрия Максимова потратили в Мариуполе слишком много сил. В матче с дончанами их хватило только на ничью.

27 июня (суббота)

«Колос» (Коваливка) — «Александрия» — 2:1 (Лысенко, 20, 29 — Ковалец, 47).

«Шахтер» (Донецк) — «Заря» (Луганск) — 0:0.

«Карпаты» (Львов) — «Львов» — 1:1 (Деда, 61 — Сабино, 36). На 42-й минуте удален Хахлев («Карпаты»).

Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 72 очка (28 матчей);

2. «Динамо» — 55 (28);

3. «Заря» — 53 (28);

4. «Десна» — 52 (28);

5. «Александрия» — 43 (28);

6. «Колос» — 29 (28);

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 34 (27);

8. «Мариуполь» — 33 (27);

9. «Ворскла» — 27 (27);

10. «Олимпик» — 24 (27);

11. «Львов» — 23 (28);

12. «Карпаты» — 15 (24).

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 12 — Виктор Цыганков («Динамо»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»); 9 — Владислав Супряга («Днепр-1»), Виталий Буяльский («Динамо»).

В 29-м туре премьер-лиги сыграют: «Львов» — «Ворскла» (3 июля), «Мариуполь» — «Карпаты», «Динамо» — «Шахтер» (4 июля), «Десна» — «Колос», «Заря» — «Александрия» и «Олимпик» — «Днепр-1» (5 июля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финал Кубка Украины «Динамо» «Ворскла» перенесен из Львова в Харьков.

Фото ФК «Динамо»



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